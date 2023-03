Alerte couple inattendu ! Petits bisous et gestes tendres... deux stars de la chanson officialisent à la Fashion Week !

Les rumeurs étaient-elles donc vraies ? Fraîchement célibataire, séparée de son fiancée Mod Sun depuis la fin du mois de février 2023, Avril Lavigne aurait déjà trouvé chaussure à son pied... à moins que le début de cette nouvelle romance ne date pas d'hier ! La chanteuse, qui était en couple depuis le début de l'année 2021, et qui s'était fiancée à son compagnon en avril 2022, semble vivre sa meilleure vie à Paris, dans la capitale de l'amour, alors qu'elle participe depuis quelques jours à la Fashion Week.

Avril Lavigne, qui est apparue à tous les défilés les plus prestigieux de la Fashion Week parisienne, serait potentiellement en France pour suivre un homme. Et pas n'importe lequel. Le lundi 6 mars 2023, l'icone punk rock a été aperçue à la soirée Mugler x Hunter Schafer, au Pavilon des Invalides, en train de soutenir le rappeur Tyga en plein DJ Set. Et pas seulement. Petits bisous, gestes tendres et mains dans les cheveux... voilà que les deux artistes viendraient d'officialiser leur relation, que beaucoup soupçonnaient depuis belles lurettes !

Avril et Mod Sun étaient plus ou moins ensemble ces deux derniers mois

Alors que le monde apprenait sa rupture avec Mod Sun, il y a quelques semaines, Avril Lavigne avait été grillée au bras de Tyga, sortant du célèbre restaurant Nobu, bien qu'une source ait assuré, à l'époque, qu'ils n'étaient qu'amis. "Avril et Mod Sun étaient plus ou moins ensemble ces deux derniers mois, mais ils ne sont plus en couple aujourd'hui", confirmait de son côté le magazine People. Depuis le début de la Fashion Week parisienne, l'interprète de Sk8ter Boi enchaîne les apparitions discrètes non loin de Tyga. Défilé Courrèges, soirée organisée par Leonardo DiCaprio chez Kuku...

C'est un changement de cap radical pour Avril Lavigne qui a pour habitude de s'amouracher de rockeurs. Avant Mod Sun, la chanteuse de 38 ans avait été en couple avec Deryck Whibley, le leader du groupe Sum 41, qu'elle avait épousé en 2006. Elle avait aussi été mariée à Chad Kroeger, de Nickelback, de 2013 à 2015 et avait partagé une romance avec le musicien Pete Jonas. Qu'importe le style musical... son truc, c'est les artistes !