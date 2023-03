Florent Pagny : Très longue chevelure et micro-jupe en cuir, sa fille Ael enflamme la Fashion Week !

Elle a passé beaucoup de temps loin du glamour et des paillettes, à grandir paisiblement en Amérique du Sud avec ses parents et son grand frère Inca... toujours est-il que la jeune femme a un certain attrait pour le monde de la mode ! Le mercredi 1er mars 2023, en tout cas, Ael, la fille de Florent Pagny et d'Azucena Caamaño, a assisté au défilé très embrumé dévoilé par la marque française Courrèges, dans le cadre de la Fashion Week de prêt-à-porter femme automne-hiver 2023-2024, comme elle l'a expliqué sur ses réseaux sociaux.

C'est toute de cuir vêtue, ses cheveux interminables lâchés telle une tempête, que la jeune femme de 23 ans s'est rendue au défilé imaginé par le créateur Nicolas Di Felice - comme on peut le voir sur son compte Instagram. En ces lieux, la fille de Florent Pagny a croisé les plus grandes et les plus grands. Emily Ratajkowski a notamment déambulé sur le catwalk devant un public fasciné composé par la chanteuse Avril Lavigne, Tina Kunakey, Chiara Mastroianni, Tiffany Hsu, la comédienne Indya Moore - Pose -, Michelle Elie, l'iconique Lisa Rinna, Jemima Kirke - Girls, Sex Education -, Tyga, Richie Shazam, Julia Fox, Fai Khadra, Amina Muaddi, Léna Situations, Fletcher aka Cari Elise Fletcher ou encore François-Henri Pinault. Elle s'est ensuite rendue au défilé Givenchy. Ael Pagny enchaîne donc les shows.