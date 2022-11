Florent Pagny en convalescence : ses enfants Aël et Inca plus soudés que jamais durant cette période, dans leur paradis

Si elle ne partage aucune photo de son célèbre paternel, nul doute qu'Aël lui apporte son soutien précieux durant cette période encore compliquée. Car si les dernières nouvelles se veulent rassurantes, Florent Pagny a encore besoin de beaucoup de repos. C'est pourquoi il avait décliné l'offre de se rendre sur le plateau de Taratata samedi, pour une soirée dédiée à la lutte contre le cancer.

"J'aurais bien aimé être avec vous pour une soirée comme celle-ci pour soutenir et se mobiliser contre le cancer. Surtout que je suis largement concerné maintenant. Justement, je suis tellement concerné que je suis dans une phase de remise en forme. Mais bon, si tout va bien, l'année prochaine on se retrouvera enfin tous ensemble pour chanter et aller chercher des dons individuels qui permettent le développement de la recherche. Et ça commence à porter ses fruits puisque, comme vous le voyez, je me sens de mieux en mieux. C'est que les programmes marchent de mieux en mieux !", avait-il déclaré avec optimisme via une vidéo transmise à Nagui. Avec la Patagonie et l'amour de sa famille comme remède en plus, il ne peut en ressortir que du positif !