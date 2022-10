Florent Pagny face au cancer : il réapparaît en vidéo et se confie sur "la phase" dans laquelle il se trouve

Le début d'année ne laissait rien présager de bon pour Florent Pagny. Alors qu'il était en tournage pour la dernière saison de The Voice et qu'il s'apprêtait à entamer une tournée pour ses 60 ans, le chanteur a appris qu'il souffrait d'un cancer. "On vient de me diagnostiquer une tumeur cancéreuse au poumon, qui ne peut pas s'opérer. Je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X. Je vais me mettre en mode guerrier pour affronter cette épreuve un peu particulière", annonçait-il sur ses réseaux sociaux.

Et effectivement, Florent Pagny a eu recours à plusieurs séances de chimiothérapie, lesquelles lui ont fait perdre ses cheveux et sa barbe. Pour s'en remettre tranquillement, l'artiste s'est réfugié chez lui en Patagonie en Argentine, auprès de sa famille composée de sa femme Azucena et leurs enfants Inca, 26 ans, et Aël, 23 ans.

Ainsi, il était impossible pour lui de se joindre à ses copain Zazie, Marc Lavoine, Pascal Obispo et Patrick Bruel pour le nouveau numéro de Taratata diffusé samedi soir sur France 2 et dédié à la lutte contre le cancer. "On a demandé à Florent s'il voulait venir avec nous, pour nous aider à combattre cette saloperie qu'est le cancer et chanter. Florent préfère se reposer, s'occuper de lui et on le comprend totalement. Et on l'aime évidemment !", a expliqué l'animateur Nagui.

Florent Pagny a tout de même fait une apparition dans l'émission, à travers un message vidéo enregistré en amont depuis sa Patagonie adorée. Un message partagé par Nagui. "J'aurais bien aimé être avec vous pour une soirée comme celle-ci pour soutenir et se mobiliser contre le cancer. Surtout que je suis largement concerné maintenant. Justement, je suis tellement concerné que je suis dans une phase de remise en forme. Mais bon, si tout va bien, l'année prochaine on se retrouvera enfin tous ensemble pour chanter et aller chercher des dons individuels qui permettent le développement de la recherche. Et ça commence à porter ses fruits puisque, comme vous le voyez, je me sens de mieux en mieux. C'est que les programmes marchent de mieux en mieux ! Donc il faut continuer la recherche, il faut continuer à se battre contre cette maladie", a-t-il confié, rassurant.

Ses copains artistes ont forcément été ravis de le revoir brièvement et ont souligné un point important : il a retrouvé ses "poils" ! "Il est beau !", a même lâché Zazie.