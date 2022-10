Florent Pagny bientôt de retour sur scène ? Un célèbre animateur se confie sur le chanteur

Les opérations de mobilisation pour lutter contre le cancer du sein sont nombreuses au mois d'octobre, appelé aussi "Octobre rose" pour l'occasion. Mais Nagui a voulu élargir le champs d'action en animant une émission Taratata 100% Live pour venir en aide et soutenir la lutte contre le cancer de manière générale. Au programme : des prestations de Zazie, Pascal Obispo, Marc Lavoine ou encore Patrick Bruel. Florent Pagny, atteint lui aussi d'un cancer, devait être présent lui aussi. Sa venue n'aura finalement pas lieu.

Nagui s'est confié sur ce programme spécial dans les colonnes de La Provence. Et il a expliqué les raisons pour lesquelles Florent Pagny ne sera pas à ses côtés : "On avait imaginé que ce serait vraiment bien qu'il soit avec nous pour cette soirée" a-t-il précisé. Néanmoins, le mari de Mélanie Page a préféré balayer directement les soupçons de rechute. "Tout va bien pour lui actuellement mais il avait besoin d'être en pleine forme pour assurer deux heures de live. Et puis il n'est pas en France en ce moment", a-t-il conclu.

C'est en Patagonie en Argentine, où Florent Pagny a pu retrouver ses enfants Inca, 26 ans et Aël, 23 ans, que le chanteur profite d'un repos bien mérité avec sa femme Azucena. En rémission, l'artiste peut souffler quelque temps avant d'affronter une série d'examens de contrôle pour s'assurer que la maladie ne regagne pas du terrain. C'est en janvier dernier qu'il avait annoncé la mauvaise nouvelle à ses fans sur Instagram : "On vient de me diagnostiquer une tumeur cancéreuse au poumon, qui ne peut pas s'opérer. Je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X. Je vais me mettre en mode guerrier pour affronter cette épreuve un peu particulière."

Ce combat, Florent Pagny l'a mené d'une main de fer, bien entouré et surtout plein de positivité. Au fil des mois, l'interprète de Savoir aimer donnait de ses nouvelles en toute transparence à ses fans, malgré une apparence physique différente en raison des traitements et une fatigue présente. Conscient d'avoir des soutiens derrière lui, Florent Pagny a tenu à tenir son public au courant de l'avancée de sa guerre contre le cancer. Une rude confrontation après laquelle la recharge de batterie est plus que primordiale.