"Il me déteste ou quoi ?" : Florent Pagny "agressif" avec Azucena, les débuts maladroits de leur romance

Depuis maintenant 30 ans, Florent Pagny file le parfait amour avec sa femme Azucena Caamaño, une artiste-peintre sud-américaine de 55 ans. C'est bien en 1992 que le chanteur a fait sa connaissance, à l'époque où il était au plus mal.

"Cette femme quand je la rencontre, je suis dans la période creuse de ma carrière et de ma vie et autour de moi tout le monde sait ce qu'il s'est passé : je viens de passer trois ans avec Vanessa Paradis, elle m'a quittée, mes amis aussi, j'ai des problèmes de fisc que je fuis... Franchement, je suis au fond du trou", a-t-il reconnu dans l'émission Le Divan auprès de Marc-Olivier Fogiel en 2016.

La jolie brune, elle, ne connaissait rien de Florent Pagny et de ses histoires. A ses côtés, il a donc pu s'offrir un nouveau départ. "Un jour, on est dans la voiture, et elle me dit 'pourquoi tout le monde dit que tu es mort ? Que tu es fini ?'. C'est ce qu'il m'arrivait, j'ai eu trois ans de célébrités, j'ai vendu un peu de disques mais là j'en vendais plus. Et on ne parlait plus de moi parce que je me suis fait planter par ma nana qu'autre chose. Et en même temps, personne ne savait la capacité que je pouvais avoir pour revenir", se souvenait le chanteur qui a fini par proposer "un deal" à sa moitié. "'Viens on reste ensemble et on essaye de voir si on peut remonter la pente ensemble'. Et on l'a plutôt bien remonté", a-t-il déclaré.

Je n'ai jamais été bon dragueur

Pourtant, conquérir Azucena n'a pas été une mince affaire pour Florent Pagny. Et pour cause, on ne peut pas dire que le coach de The Voice s'y soit pris de la meilleure des manières. Contactée par l'équipe du Divan, elle avait balancé : "Il avait toujours au début avec moi une attitude agressive. Je demande autour de moi : 'Qu'est-ce qu'il lui arrive à celui-là ? Il me déteste ou quoi ?'. On me répond : 'Mais non, il essaye de te draguer !'. J'ai compris que son agressivité c'était de la maladresse. Je l'ai trouvé alors trop mignon avec son agressivité."