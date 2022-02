Florent Pagny atteint d'un cancer : ce qu'il a tenté de maintenir jusqu'au bout, en vain

Le 25 janvier dernier, Florent Pagny s'est saisi de son compte Instagram pour annoncer une inquiétante nouvelle. Le chanteur de 60 ans a un cancer du poumon inopérable. Ainsi, c'est par la chimiothérapie qu'il tente de guérir, dont les premières séances ont d'ores et déjà débuté et qu'il poursuivra au cours des six prochains mois. Forcément, le coach de The Voice a alors été contraint de revoir son planning. Il était notamment prévu qu'il entame une tournée à travers la France et c'est avec beaucoup de mal qu'il s'est résolu à l'idée de l'annuler. Car au départ, Florent Pagny avait bon espoir de maintenir ses dates sur scène, en dépit des recommandations des professionnels de santé.

"C'était dur pour lui de devoir annuler la tournée parce que quand je l'ai eu au téléphone après avoir appris la triste nouvelle, il m'a confié avoir tout fait pour essayer de maintenir la tournée malgré tout. Il s'est d'abord dit : 'non, mais c'est pas grave, je ferai les chimios entre les dates'", a rapporté Anne Sila lors d'une interview pour Au féminin, la candidate de The Voice qu'il a coachée à deux reprises en 2015 et 2021.

Anne Sila s'était empressée de prendre des nouvelles de Florent Pagny une fois sa maladie révélée. Très proche de lui, elle lui reconnaît "une force d'espoir incroyable". "Il est tellement fort, qu'on se demande ce qu'il ne peut pas accomplir et en même temps, c'est quelqu'un de calme, posé et réfléchi. Il a une manière de vivre les choses qui est formidable", a-t-elle confié à nos confrères.

La jeune artiste est loin d'être la seule à entourer et accompagner Florent Pagny durant cette difficile épreuve. Le mari d'Azucena Caamano est en effet submergé par l'amour des siens mais aussi des internautes ces dernières semaines. "Il m'a dit : 'l'amour que je reçois en ce moment de la part de tout le monde, c'est tellement gros que c'est peut-être cela qui m'aide'", a déclaré Anne Sila. Et pour elle d'adresser un message touchant à son ami : "Je tiens à lui dire qu'on l'aime et qu'on est avec lui, mais je pense qu'il le sait. C'est quelqu'un qui est capable de tout, vraiment."