Florent Pagny et sa femme Azucena : ce "pacte" passé au début de leur histoire, il y a 30 ans

Un peu plus d'une semaine après avoir annoncé son cancer du poumon, Florent Pagny fait la couverture de Paris Match et son édition du 3 février 2022. Au côté de sa femme Azucena Caamaño, le chanteur prend la pose devant l'objectif de leur fille Aël (22 ans). Le magazine détaille qu'il a d'abord cru "à un Covid sévère" avec "soudaine fatigue" et "toux qui ne passe"... Mais le diagnostique - reçu mi-janvier par téléphone, alors qu'il était en plein tournage de la prochaine saison de The Voice - est malheureusement plus grave.

Plutôt que de cacher la terrible nouvelle, l'artiste a préféré rapidement la partager avec ses fans, qui attendaient de le retrouver sur scène, avec sa tournée anniversaire célébrant ses 60 ans... "On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer, donc je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X", a expliqué l'interprète sur Instagram, le 25 janvier. "Moi et ma moitié devons nous mettre en mode guerriers afin d'affronter cette épreuve un peu particulière."

Dans ce combat qu'il inaugure contre la maladie, Florent Pagny peut compter sur le soutien de son épouse Azucena Caamaño, à ses côtés depuis maintenant 30 ans. Un ami du couple rapporte à Paris Match que les amoureux "ont passé très vite une sorte de pacte" au début de leur romance : "Elle sera la femme de sa vie, la mère de ses enfants, mais elle devra pour cela renoncer à travailler, accepter de vivre dans son ombre. En échange de quoi Florent prendra tout en charge."