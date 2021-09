Florent Pagny, sa fille Aël vit loin de lui : rares confidences du chanteur sur ses enfants

Florent Pagny est toujours l'un des plus grands artistes français de sa génération. L'auteur-compositeur-interprète de 59 ans a dévoilé son vingtième album le 17 septembre. Intitulé L'Avenir, il se place déjà en tête des ventes ! Un succès que le coach de The Voice doit à ses cordes vocales, bien sûr, mais aussi à sa personnalité, qui lui vaut une place dans le coeur des Français depuis le début de sa carrière. Au magazine Femme Actuelle, l'artiste s'est confié sur ce nouveau projet mais aussi sur sa vie, qu'il partage entre la France et la Patagonie, et ses enfants.

Son fils Inca apparaît d'ailleurs dans son clip. Après des études de mécanique, le jeune homme de 25 ans a passé son brevet de pilote de ligne, avant de se diriger vers le street art. Un élément artistique que Florent Pagny souhaitait intégrer à son clip musical. "Je cogitais : une affiche ? Une pochette ? Et l'idée du clip m'est venue. D'abord, il s'agissait juste de voir mon fils peindre avec son pote. Puis j'ai pensé à le faire décoller avec l'oeuvre", a expliqué le sexagénaire. L'interprète de Ma liberté de penser s'est ensuite épanché sur sa fille Aël, elle aussi artiste.