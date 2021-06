Florent Pagny : sa fille Aël (22 ans) en couple depuis six ans

Les journées sont chargées en ce moment pour Florent Pagny ! Le chanteur star vient à peine de finir la dernière saison de The Voice (dont il est ressorti gagnant) qu'il enchaîne déjà avec d'autres émissions. Il sera notamment ce mercredi 30 juin sur M6 pour la première de l'émission animée par Marie Portolano, La soirée extraordinaire. Un concept novateur où des chanteurs viendront chanter sur scène pour des performances visuelles époustouflantes. Et la production n'a pas lésiné sur les moyens en invitant certains des plus grands noms de la chanson française. Kendji, Louane, Julien Doré ou encore Clara Luciani, ils seront tous présents ce soir pour interpréter leurs plus grands tubes sur scène. Et parmi cette pléiade de stars, on retrouve bien évidemment Florent Pagny et sa voix d'or.

Si le chanteur est très présent dans l'hexagone en ce moment, il a longtemps partagé sa vie entre la France, les États-Unis et l'Argentine. Il vit d'ailleurs depuis 1993 avec l'artiste peintre et ancien mannequin argentin Azucena. Ensemble ils ont eu un garçon et une fille : Inca (né en 1996) et Aël (née en 1999). Des enfants qui ont depuis bien grandi, à l'image d'Aël, désormais une grande et belle jeune fille.

Si Florent Pagny se montre discret sur sa vie de famille, il a accepté de parler de sa relation père-fille à Nikos Aliagas dans les pages de Gala en mai dernier. "Moi, je suis un papa cool, mais un peu particulier, car je suis soit en tournée, soit en tournage, soit je reste à la maison pour une période déterminée. Je suis un drôle de papa mais je les ai toujours amenés à vivre des aventures hors normes pour compenser mes lacunes sur l'éducation", raconte celui qui a trimbalé sa petite famille à Miami et en Patagonie au fil des années.

Si Aël étudie désormais la photographie à l'école Parsons de New York, elle vit une très belle histoire d'amour avec un jeune argentin prénommé Ariel. Comme elle l'indique sur son compte Instagram, la jeune femme est en couple depuis 6 ans avec Ariel et elle n'hésite pas à partager de belles photos de son couple sur son compte Instagram.