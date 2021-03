Florent Pagny, sans filtre, en dit trop : sa femme Azucena le recadre "souvent"

Entre deux enregistrements d'émissions télé et la sortie d'un album, Florent Pagny rejoint sa famille dans la pampa de Patagonie, en Argentine. C'est depuis cette nature incroyable que le chanteur a accepté de répondre à une questionnaire de Proust revisité, imaginé par Nikos Aliagas pour Gala. L'occasion pour Florent Pagny de livrer quelques anecdotes savoureuses.

Par exemple, "tous les matins", il s'affaire à préparer un maté, la boisson fétiche d'Antoine Griezmann ou encore, Lionel Messi. "Quand tu en bois une première fois, tu trouves ça amer et ensuite, tu deviens vraiment accro", a confié Florent Pagny dans le numéro du 4 mars 2021. Lorsque son ami Nikos Aliagas le questionne sur son "petit secret inavouable", le chanteur évoque directement la petite remarque que son épouse, l'artiste peintre Azucena Caamaño semble lui faire souvent.

"Mon problème, c'est que je n'ai pas de secret. Je dis tout ! Ma femme me dit d'ailleurs souvent que j'aurais dû la fermer avant de l'ouvrir...", révèle Florent Pagny. Il n'a d'ailleurs pas hésité à évoquer ce "don de la nature" dont il aurait souhaité hériter : "être grand et beau !".

Azucena Caamaño est bien placée pour connaître la personnalité du coach de The Voice, avec qui elle forme un couple solide depuis près de 28 ans. Avec Florent Pagny, elle a accueilli deux enfants : Inca (24 ans le 17 mars) et Aël (22 ans) avant de se marier au chanteur en 2006. Depuis, l'interprète partage sa vie entre la France, le Portugal et l'Argentine.

Si l'équilibre entre Azucena Caamaño et Florent Pagny est bien trouvé, c'est justement parce qu'elle est tout le contraire d'une groupie. "C'est ma meilleure conseillère. Elle ne me laisse rien passer. D'abord, elle n'est surtout pas fan, ni groupie, donc elle ne pardonne pas. Il y a des moments où...Oui, elle me recadre. Mais bon, c'est ma femme ! J'avais besoin de ça", confiait l'artiste de 59 ans auprès de C à Vous, en octobre 2019.