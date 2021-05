Marie Portolano "très mal à l'aise" pour Pierre Ménès : "Je déplore ce qui lui est arrivé"

En 2016, Pierre Ménès a soulevé la jupe de Marie Portolano et en 2011, il a embrassé par surprise la journaliste Isabelle Moreau. Deux moments évoqués par l'épouse de Grégoire Ludig face au consultant sportif dans le cadre de son documentaire Je ne suis pas une salope, je suis journaliste, diffusé sur Canal+ le 21 mars 2021. Les images ont été coupées au montage, mais Les Jours les a rapidement dévoilées. Les conséquences ont été fâcheuses pour Pierre Ménès qui a subi de nombreuses critiques à cause de ses propos et n'est plus à l'antenne depuis. Interrogée par TV Magazine, Marie Portolano est revenue sur cette affaire.

Dans son documentaire, la jeune femme de 35 ans évoque le sexisme dans le milieu du journalisme sportif à travers des témoignages. Elle a interrogé des femmes, mais aussi des hommes afin d'avoir différents points de vue. Mais Canal+ a préféré couper au montage les images avec les hommes, dont celles avec Pierre Ménès. Un choix que Marie Portolano a regretté. "Honnêtement, je n'ai pas compris, mais je l'ai fait parce que, pour moi, la parole de ces femmes était plus importante que tout le reste. S'il fallait enlever certaines scènes pour que ce film existe, j'étais d'accord. Ce qui m'a dérangée, c'est que seules celles qui étaient incriminantes pour Pierre ont été montrées. Or, il y avait aussi des moments où nous avons un rapport très ludique durant lesquels il me demande : 'Explique-moi pourquoi on ne peut plus dire que vous êtes belles' et je lui explique comment il faut le dire", a-t-elle confié à TV Mag.

La nouvelle recrue de M6 n'a pas apprécié que Pierre Ménès soit ainsi pointé du doigt. Elle a donc tenu à le défendre : "Je suis contre la chasse à l'homme ! Mon ambition était de montrer un dysfonctionnement et de permettre à la société d'évoluer, donc je déplore ce qui est arrivé à Pierre. Je n'ai jamais souhaité ça. Que mon travail ait pu déchaîner quelque chose de négatif envers une seule personne m'a mise très mal à l'aise."

Depuis que l'affaire a éclaté, Pierre Ménès se fait très discret. Pour l'heure, son retour dans le Canal Football Club n'est pas encore prévu.