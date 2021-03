Pierre Ménès, son comportement sanctionné : coup dur pour le journaliste après le scandale

Le 21 mars 2021, était diffusé sur Canal+ le documentaire Je ne suis pas une salope, je suis journaliste. Depuis, la vie de Pierre Ménès est un enfer car des scènes ont été coupées au montage mais ont fait grand bruit. On sait par exemple qu'on pouvait y voir une confrontation entre Marie Portolano et lui concernant le jour où il a soulevé sa jupe et empoigné ses fesses. Isabelle Moreau, elle, a été embrassée malgré elle par l'homme. S'est ajouté à cela, le témoignage de Francesca Antoniotti, elle aussi embrassée sur la bouche. Des gestes déplacés qui, malgré les excuses du principal intéressé, lui valent la fin d'une belle collaboration.

Alors qu'il y a peu EA Sports qui produit FIFA, jeu qui utilise la voix de Pierre Ménès, disait réfléchir à mettre un terme à sa relation avec le journaliste sportif, via Twitter, il a été annoncé qu'entre eux c'était terminé. Cela tient en trois tweets : "Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soient en accord avec les valeurs de EA Sports Fifa. Suite aux actes de Pierre Ménès nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n'intègrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22 ni dans les versions ultérieures du jeu." Deuxième tweet : "Bien que nous mettions immédiatement fin à notre relation avec Pierre Ménès et que ses commentaires ne seront pas intégrés dans FIFA 22 et les versions ultérieures du jeu, nous sommes sensibles aux désagréments que pourrait causer le retrait de ses commentaires dans le jeu actuel." Et enfin : "Les joueurs qui ne souhaitent plus entendre les commentaires de Pierre Ménès ont la possibilité de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue parmi de nombreux choix."