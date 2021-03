Francesca Antoniotti humiliée par Pierre Ménès : ce geste fort en off qu'elle attendait

Pierre Ménès est dans la tourmente. Il doit répondre aux accusations d'agression sexuelle de la part de Marie Portolano, son ex-collègue du Canal Football Club. Sur le plateau de Canal+ en août 2016, il avait levé sa jupe et empoigné ses fesses, hors antenne mais devant le public et autres collaborateurs de la chaîne. En mai 2016, le journaliste sportif avait embrassé de force Francesca Antoniotti sur la bouche dans l'émission Touche pas à mon sport. Le 22 mars 2021, la chroniqueuse et animatrice télé a confronté Pierre Ménès sur le plateau de Touche pas à mon poste. Le duo s'est expliqué, le journaliste s'est excusé... mais n'a pas convaincu Francesca Antoniotti. Toutefois, un geste en off l'a réconfortée.

Invitée dans le Buzz TV de TV Mag, la jeune femme révélée au grand public en 2004 lors de sa participation à la Star Academy revient sur les explications de Pierre Ménès en plateau, qui avait fait part de ses regrets et assuré qu'il ne pourrait aujourd'hui plus faire de tels gestes. "Ses excuses en plateau ne m'ont pas forcément convaincue, confie-t-elle. En revanche, en sortant de l'émission, il m'a pris dans ses bras et s'est excusé. J'ai vu dans ses yeux qu'il était profondément ému et je sais que c'était sincère. C'est tout ce que j'attendais ! J'ai l'impression qu'il a pris conscience que nos actes peuvent avoir des conséquences. Je pense sincèrement que ce n'est pas un agresseur sexuel. Après, je ne peux pas parler pour les autres filles car cela dépend de la sensibilité de chacune."

Pierre Ménès risque de perdre gros

Rappelons que face à Cyril Hanouna et son équipe, Francesca Antoniotti avait précisé ne pas avoir vécu le baiser forcé de Pierre Ménès comme une agression sexuelle. "C'est la définition d'une agression sexuelle, mais je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Je l'ai vécu comme une humiliation. Parfois, dans ce métier-là en tant que journaliste sportive, on se retrouve à être humiliée parce qu'il y a des mots qui sont blessants, il y a des comportements. Et le fait qu'on soit une femme, autorise certains à nous manquer de respect. Et ce geste-là, quand je le revois, ce n'est pas agréable", avait-elle déclaré.

Pierre Ménès s'était excusé, avait témoigné ses regrets et s'était également expliqué sur la scène coupée du documentaire de Marie Portolano, Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, qui traitait de l'agression sexuelle dont la journaliste l'accuse. Une justification plutôt douteuse qui n'avait pas fait l'unanimité auprès des téléspectateurs... Mélissa Acosta, la femme de Pierre Ménès, a même été, malgré elle, mêlée à ce scandale et violemment insultée.