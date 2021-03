Francesca Antoniotti embrassée de force par Pierre Ménès : "C'était une humiliation"

Le documentaire de Marie Portolano baptisé Je ne suis pas une salope, je suis journaliste fait du bruit depuis sa diffusion sur Canal+, le 21 mars 2021. La journaliste de 35 ans y évoque le sexisme dans le milieu du journalisme sportif. Et selon Les Jours, deux séquences incriminantes pour Pierre Ménès auraient été censurées, notamment celui où la nouvelle recrue de M6 l'accuse d'agression sexuelle. "Des conneries" selon le principal intéressé. Cette histoire à fait ressortir à la surface une séquence impliquant Francesca Antoniotti. Invitée dans Touche pas à mon poste le 22 mars, elle est revenue sur cette histoire.

A l'époque où elle était chroniqueuse dans Touche pas à mon sport (C8) - émission présentée par Estelle Denis entre 2015 et 2016 -, l'ancienne candidate de la Star Academy (saison 4, en 20014) a été embrassée sur la bouche par surprise, par Pierre Ménès, le 13 mai 2016. Un baiser donné suite "à un pari fait en loges" avec les autres avait-il expliqué. Ce moment avait laissé Francesca Antoniotti sans voix.

Si depuis la journaliste de 39 ans était passée à autre chose, la fameuse séquence est ressortie à la suite de la polémique au coeur de laquelle se trouve Pierre Ménès. "Je reçois énormément de messages suite à la vidéo qui a refait surface cette nuit. Ils sont extrêmement bienveillants et je vous en remercie du fond du coeur. Je ne peux pas répondre à tout le monde mais je m'exprimerai ce soir en direct sur TPMP. Merci à tous", a donc précisé la belle Corse, sur Twitter.

Chose promise, chose due. Elle a tout d'abord assuré qu'il n'y avait aucun pari en jeu. Gênée de revenir dans TPMP pour ça, Francesca Antoniotti a tout de même accepté l'invitation après avoir reçu une vague de soutiens. "Je vais vraiment être transparente sur le moment, je ne l'ai pas du tout vécu comme une agression sexuelle. Parce que c'est le terme que j'entends et qui est employé sur les réseaux sociaux. C'est la définition d'une agression sexuelle, mais je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Je l'ai vécu comme une humiliation. Parfois, dans ce métier là en tant que journaliste sportive, on se retrouve à être humiliée parce qu'il y a des mots qui sont blessants, il y a des comportements. Et le fait qu'on soit une femme, autorise certains à nous manquer de respect. Et ce geste là, quand je le revois, ce n'est pas agréable", a-t-elle tout d'abord confié.

Francesca Antoniotti a ensuite rappelé que Pierre Ménès et elle étaient amis et qu'elle avait un "profond respect pour lui". "Sur le moment j'aurais dû lui dire quelque chose. Après, on n'en a pas parlé et j'ai eu un message d'Estelle tout à l'heure qui m'a dit qu'elle était choquée en regardant les images et qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle ne m'en avait pas reparlé", a-t-elle toutefois reconnu. Revoir ces images où Pierre Ménès l'a embrassée par surprise l'a dérangée. Et elle admet sur sur le coup, elle n'a peut être pas réagi pour se préserver : "Sur le coup, il y a plein de choses qu'on laisse passer parce qu'on a envie de bosser. On n'a pas envie de se disputer avec des gens qui sont plutôt des gens qu'on respecte. Et quand on est dans ce milieu, on n'a pas trop la possibilité de trop dire ce qu'on pense. Pierre il en impose, je n'ai peut-être pas osé lui dire ce que je ressentais sur le moment."