Pierre Ménès accusé "de conneries et de merde" : réaction au documentaire de Marie Portolano

Pierre Ménès accusé d'agression sexuelle, il "ne comprend pas"

Pour Marie Portolano, c'était en 2016, hors antenne mais avec un public bien présent. Pierre Ménès aurait soulevé la jupe de sa collègue qui portait un string avant de lui empoigner le postérieur. La journaliste se retrouve alors les fesses à l'air devant les spectateurs du Canal Football Club et surprise par le geste déplacé de son camarade : elle lui colle un pain ! Plus de quatre ans après les faits, elle confronte Pierre Ménès dans son documentaire. Et, avant la suppression de la séquence, bon nombre de salariés de Canal+ ont vu la discussion. D'après le site des Jours, le chroniqueur sportif aurait dit ne pas se souvenir de ce moment, "puis ne pas comprendre pourquoi elle s'est sentie humiliée". Pour lui, il ne s'agissait là que d'humour. "Ne plus pouvoir rigoler avec une femme, c'est ça le sexisme", aurait-il ajouté.

Contacté par la rédaction des Jours avant publication de son article, Pierre Ménès a répondu sans langue de bois. "Moi, je n'ai rien à dire, je suis aux ordres de ma direction. Moi, si ma direction n'a rien à dire, je n'ai rien à dire non plus. Surtout si c'est pour m'accuser de conneries et de merde. Si votre papier c'est pour dire de la merde et relayer des conneries, ça ne m'intéresse pas", a-t-il déclaré. Les premières phrases de sa réponse rejoignent une information du Parisien qui indique que l'amoureux de Mélissa Acosta n'aurait en aucun cas demandé à être coupé au montage du documentaire. Nos confrères rapportent que la décision viendrait de Canal+ qui, selon plusieurs sources en interne, souhaiterait protéger Pierre Ménès, grande gueule aux interventions très suivies au Canal Football Club.