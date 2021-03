Charlotte Namura "humiliée et insultée" par un animateur "puissant" : elle balance !

Face à cette scène terrible, l'épouse de Jean-Luc Guizonne, finaliste de la Star Academy 5 en 2005, a tenté tant bien que mal de garder la tête haute : "J'ai serré les dents, retenu mes larmes. La gorge serrée. Et j'ai fini ce dispositif de compétition internationale la rage au ventre. Fort heureusement j'ai reçu de nombreux soutiens de la part de collègues et de personnes ayant assisté à cette scène, choqués." Mais pour elle, "la pire sensation" à ce moment-là, c'est de "sentir que votre direction n'a absolument rien fait, parce qu'il est question de quelqu'un de puissant en face. Et là on se dit, mais à quel moment suis-je protégée ? Ce système DOIT CHANGER".

Enfin, la journaliste sportive de 34 ans, qui a fait ses débuts dans le milieu à Téléfoot, prévient : pas question de balancer l'identité de l'homme qu'elle accuse même si les internautes sont déjà nombreux à désigner un coupable... "Dernière chose. En parler ici me fait et du bien et peur. Parce qu'ils encrent ça en nous. Ne me blâmez pas, ne cherchez pas à savoir qui. Tout se sait croyez moi, assure-t-elle. J'ai attendu un an et demi avant de le dire. Ce n'est pas simple. Mais ça aidera je l'espère ceux/celles qui le vivent." Les plus curieux remonteront facilement le fil de la carrière de Charlotte Namura et trouveront sans doute rapidement une short list de qui peut être concerné...