Charlotte Namura : Déclaration d'amour à son mari pour leur anniversaire

La vie amoureuse des stars fascine leurs nombreux fans. Charlotte Namura partage avec les siens un heureux événement. La journaliste et son mari Jean-Luc Guizonne ont échangé les déclarations d'amour pour leur anniversaire.

Charlotte Namura compte plus de 55 000 abonnés sur Instagram. Jeudi 23 janvier 2020, elle y a publié un diaporama de six photos de son mari Jean-Luc Guizonne et elle, un chiffre choisi minutieusement. La présentatrice télé de l'émission Rendez-Vous Sport (diffusée sur TF1) a ainsi commémoré les six ans de leur histoire d'amour.

"SIX ANS. Et pas une seule journée moins forte qu'une autre, écrit Charlotte Namura en légende. Le couple c'est une entreprise. Chaque jour vous montez le rideau et vous faites en sorte que la boutique fonctionne. Chaque jour vous devez vous efforcer de surprendre, comprendre, écouter, aimer, faire rire, soigner, apaiser, réconforter, divertir, rendre fière, la personne que vous chérissez le plus au monde."

Elle ajoute et conclue : "Le couple est le ciment de votre famille. Le mur porteur de votre cellule. S'il ne va pas.... rien n'ira... Alors prenez en soin. C'est notre secret, depuis 6 ans aujourd'hui mon amour @jlguizonne. JE T'AIME. Depuis la première seconde."