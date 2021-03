Pierre Ménès absent de l'antenne : il ne sera pas au Canal Football Club dimanche

Rien ne va plus pour Pierre Ménès depuis la diffusion du documentaire Je ne suis pas une salope, je suis journaliste sur Canal+, le 21 mars 2021. Selon les informations de L'Equipe, le journaliste de 57 ans ne sera pas à l'antenne dimanche 4 avril, dans le Canal Football Club.

Si l'émission n'était pas à l'antenne dimanche dernier, elle fera son retour dimanche prochain. Mais Hervé Matoux ne pourra pas compter sur la présence de Pierre Ménès pour ce nouveau numéro. Et pour cause, le chroniqueur aurait envoyé un mail à la direction des sports lundi 29 mars afin de leur faire part de son souhait de ne pas participer au CFC ce jour-là. Il aurait aussi précisé qu'il avait besoin de repos. Mais, toujours selon nos confrères de L'Equipe, les patrons de Canal+ n'avaient de toute façon pas l'intention de le faire revenir cette semaine. Une enquête interne aurait été lancée dans le but de "faire toute la lumière sur cette affaire, et notamment sur certains faits dont [la direction] n'aurait pas eu connaissance par le passé". De son côté, EA Sports a directement fait le choix de ne plus collaborer avec l'époux de Mélissa, qui était commentateur dans le jeu de football.

Dans son documentaire Je ne suis pas une salope, je suis journaliste, Marie Portolano revenait sur le sexisme dans le milieu du journalisme sportif. Et comme l'avait dévoilé le site Les Jours, deux scènes pointant du doigt le comportement de Pierre Ménès, ont été coupées au montage. Dans la première, il revenait avec l'épouse de Grégoire Ludig sur le jour où il lui a soulevé ls jupe, en 2016. Sur la seconde, c'est son baiser forcé à Isabelle Moreau, en 2012, qui était évoqué. Lors du tournage, Pierre Ménès ne voyait pas où était le problème. "Ce n'est pas un smack qui va te salir non plus, il faut se calmer ! Tout ça, c'est ce que je ne supporte plus dans le truc d'aujourd'hui. Si tu ne peux plus faire un bisou sur la bouche à une copine... Au secours !", avait-il notamment lancé.

Depuis, il semble avoir pris conscience de ses actes. Après s'être excusé sur le plateau de Touche pas à mon poste le 22 mars, Pierre Ménès a réitéré ses regrets sur Twitter, le 29 mars. "En plus de donner la parole à des femmes courageuses, le but de ce documentaire était de mettre un terme à des (dys)fonctionnements et d'éveiller une certaine conscience collective. Or, nous sommes en train de réduire ce combat et cette parole à un seul homme... Ce n'est pas 'un seul homme' le problème, mais le système qui a permis à quelques hommes d'agir ainsi pendant des années sans jamais être réprimandés", a quant à elle rappelé Marie Portolano dans un tweet publié le vendredi 26 mars 2021.