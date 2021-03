Pierre Ménès, son baiser forcé à Isabelle Moreau : "Je le referais", des images inédites dévoilées

Depuis la diffusion du documentaire Je ne suis pas une salope, je suis journaliste de Marie Portolano, Pierre Ménès est dans la tourmente. La journaliste revenait sur le sexisme dans le milieu du journalisme sportif. Et nos confrères des Jours ont dévoilé que deux séquences impliquant le mari de Mélissa avaient été coupées au montage. Lundi 22 mars, Touche pas à mon poste a dévoilé celle où il s'expliquait sur le jour où il a soulevé la jupe de l'épouse de Marie Portolano, en 2016. L'occasion pour la journaliste de 57 ans de s'expliquer et s'excuser sur le plateau. En revanche, la seconde n'a jamais été diffusée sur C8. Mais elle n'est pas restée secrète bien longtemps.

En 2012, Pierre Ménès a embrassé Isabelle Moreau par surprise. Dans le cadre de son documentaire, Marie Portolano a souhaité le faire réagir comme l'ont dévoilé nos confrères de Jours. Des images diffusées dans Quotidien (TMC) jeudi 25 mars 2021, lors de la chronique "19h30 Média" de Julien Bellver. Et sa réponse devrait une fois de plus ulcérer le public. "Je le referais. J'ai le souvenir que je vais pour l'embrasser en pensant qu'elle va se détourner. Mais elle ne se détourne pas du tout, d'ailleurs tu le vois elle met sa main autour de moi. Elle a totalement assumé ça", a-t-il tout d'abord déclaré. Puis, après avoir visionné la réaction d'Isabelle Moreau des années plus tard, il a poursuivi : "C'est la société qui l'a fait évoluer et qui lui dicte ce qu'elle dit là ! ! C'est pas un smack qui va te salir non plus. Il faut se calmer. Si tu ne peux pas faire un bisou sur la bouche à une copine... au secours." Il a ensuite expliqué qu'il regrettait la réaction de son ex-collègue et qu'il était "même assez choqué".