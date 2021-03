Marie Portolano mariée à Grégoire Ludig : un "gros queutard", le charme a mis du temps à opérer

Depuis maintenant une semaine, Marie Portolano est au coeur de l'actualité. L'ancienne journaliste du Canal Sports Club sur Canal+ est à l'origine du documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, diffusé sur la chaîne et dans lequel Pierre Ménès est notamment pointé du doigt pour son comportement déplacé vis-à-vis des femmes. Peu de temps avant, Marie Portolano avait annoncé quitter la chaîne cryptée pour rejoindre M6 où elle est attendue pour faire du divertissement. Son départ a donc tout naturellement fait grand bruit mais c'est bien dans le calme de son cocon familial que la jolie brune de 35 ans traverse cet épisode, avec les deux hommes de sa vie, son mari Grégoire Ludig et son fils James (6 ans et né d'une précédente relation).

Pourtant, entre l'humoriste du Palmashow et la journaliste, tout n'avait pas très bien commencé. En effet, pour Libération, Marie Portolano a accepté de dévoiler les coulisses de leur rencontre. C'était en 2013 "sur un plateau de BeIn Sports, lui invité, elle animatrice", apprend-t-on. À l'époque, Grégoire Ludig et Marie Portolano sont chacun en couple et donc bien loin de se tourner autour. "Rien, zéro alchimie !", estime-t-elle en revoyant les images du tournage.

Quatre ans passent sans qu'une quelconque relation ne se forme jusqu'au jour où, leur célibat retrouvé, Grégoire Ludig fait le premier pas en lui envoyant un message sur Instagram. "Belle progression depuis notre dernière rencontre", ironise-t-il. Mais Marie Portolano n'est pas encore charmée, bien au contraire. "Je me suis dit 'Ok Grégoire Ludig, gros queutard'. Je lui ai répondu 'Calme toi direct'", a-t-elle confié à nos confrères.

Et finalement, c'est un amour avec un grand A qui est né entre eux. Deux ans après le début de leur idylle, Marie Portolano et Grégoire Ludig se sont même passés la bague au doigt, en juin 2019. "Ce documentaire n'aurait probablement pas existé si je n'étais pas avec lui. Grégoire, il a la solution à tous les problèmes", a-t-elle conclu sur le sujet.