Grégoire Ludig (Palmashow) marié à une célèbre et belle journaliste

Voilà un couple que personne n'avait vu venir. Amoureux depuis de longues années, Grégoire Ludig et Marie Portolano forment un couple assez discret. On a su que les tourtereaux étaient ensemble il y a désormais trois ans, en 2017, lorsque la journaliste du Canal Football Club a lâché le morceau dans l'émission Il en pense quoi Camille (C8). Camille Combal essayait alors de deviner avec quel humoriste français elle formait un couple.

Au fur et à mesure qu'il évoquait des noms, de Jarry à Philippe Lacheau, en passant par Laurent Ournac, Marie Portolano est devenue de plus en plus rouge et gênée, jusqu'au moment fatidique où Grégoire Ludig est apparu à l'écran, au côté de son partenaire du Palmashow, David Marsais. "Elle a très bon goût, j'adore ! Un couple 100% maison alors ça on adore ! Grégoire, elle m'a donné l'autorisation sinon on ne l'aurait pas dit. Je ne veux pas me faire défoncer à la prochaine réunion de C8", avait-même commenté l'animateur. Depuis cette annonce à moitié volée, Marie Portolano et Grégoire Ludig montrent quelques bribes de leur idylle sur les réseaux sociaux.

Leur amour s'est d'ailleurs concrétisé par un beau mariage célébré le 15 juin 2019, comme on a pu l'apprendre grâce à une photo publiée par la journaliste sportive, en robe blanche courte et voile, cigarette au coin de la bouche. "Salut les gars", avait-elle annoncé avec légèreté.

Par le passé, Marie Portolano avait accueilli un petit garçon prénommé James, né dans la nuit du 31 décembre 2013 au 1er janvier 2014. À en croire les photos publiées sur Instagram, Grégoire Ludig semble très apprécié du garçonnet.