Marie Portolano atteinte du Covid-19 et mal en point : "Ça ne s'améliore pas"

Le Covid-19 continue à infecter et parfois même à tuer de plus en plus de monde en France comme partout dans le monde. Les personnalités ne sont pas épargnées et nombreuses sont celles à avoir révélé qu'elles étaient tombées malades. Marie Portolano a annoncé le 2 novembre, à l'occasion de son 35e anniversaire, qu'elle avait le coronavirus. Si, ce jour-là, elle avait utilisé l'humour pour dédramatiser la situation, son ton était plus grave ce jeudi 5 novembre 2020.

En story Instagram, la présentatrice du Canal Sports Club (Canal+) a fait savoir à ses abonnés que son état ne s'améliorait pas, alors qu'elle était malade depuis près de deux semaines. "Je sais que c'est anxiogène et qu'on en a marre. Mais j'ai 35 ans, je suis en bonne santé et ça fait douze jours que j'ai le Covid. Je ne peux pas encore retourner travailler car la situation ne s'améliore pas chez moi. C'est vraiment un sale truc. Faites attention", a écrit Marie Portolano afin de faire prendre conscience à tous que cette maladie n'est pas à prendre à la légère.

Cette publication est bien plus sérieuse que celle qu'elle avait faite il y a quelques jours pour dévoiler qu'elle était atteinte du coronavirus. "Bon anniversaire Marie ! Ah merci Marie ça va ? Ben pas trop car j'ai le COVID... À bientôt pour de nouvelles légendes entraînantes", avait-elle commenté une photo d'elle.