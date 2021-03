Pierre Ménès "a échangé avec les victimes" : il évoque des "gestes du passé" et s'excuse

Des excuses largement relayées et surtout commentées. Certains soutiennent le chroniqueur sportif, d'autres le fustigent. Rappelons que depuis que le scandale a éclaté, le hashtag "#PierreMénèsOut" réclamant des sanctions des dirigeants de Canal+ a rapidement été en tendance.

Aujourd'hui, Pierre Ménès mesure la gravité de ses actes. Mais lors des scènes coupées du documentaire (et finalement révélées par nos confrères des Jours), le journaliste campait sur ses positions. Le baiser forcé à Isabelle Moreau, "je le referais", avait-il assuré. "Ce n'est pas un smack qui va te salir non plus, il faut se calmer ! Tout ça, c'est ce que je ne supporte plus dans le truc d'aujourd'hui. Si tu ne peux plus faire un bisou sur la bouche à une copine... Au secours !", avait-il également lancé. Idem pour le lever de jupe de Marie Portolano : dans Touche pas à mon poste le 22 mars 2021, Pierre Ménès a confié qu'il pourrait refaire un tel geste. Une semaine plus tard, il semble avoir pris conscience du problème...

Rappelons que si pour l'heure Canal+ n'a pas sanctionné son journaliste, il est question d'après L'Equipe d'une "affaire prise très au sérieux par la direction" puisqu'une enquête interne aurait été lancée dans le but de "faire toute la lumière sur cette affaire, et notamment sur certains faits dont [la direction] n'aurait pas eu connaissance par le passé". Mais EA Sports Fifa, un autre employeur, a déjà pris sa décision : Pierre Ménès est viré, il ne sera plus aux commentaires du jeu de football !