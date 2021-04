Le Meilleur Pâtissier : Julia Vignali met gentiment la pression à sa remplaçante, Marie Portolano

Le 24 mars dernier, M6 a annoncé à travers un communiqué officiel que Julia Vignali avait pris la décision d'arrêter Le Meilleur Pâtissier après quatre ans de bons et loyaux services. Une mauvaise nouvelle pour les fans de l'émission culinaire qui ont porté toutes ces années une affection particulière pour la présentatrice. Ils pourront toutefois profiter de sa bonne humeur une dernière fois, lors de la prochaine édition dédiée aux professionnels. Après quoi, c'est Marie Portolano qui a été désignée pour la remplacer. Tout droit venue de Canal+ où elle officiait en tant que journaliste sportive, la femme de Grégoire Ludig se lance donc dans une aventure bien différente mais à ne pas prendre à la légère. Julia Vignali lui a d'ailleurs bien fait comprendre !

"Je l'ai appelée dès que j'ai su. Je lui ai dit : 'Tu te rends compte du cadeau que je te fais ?'", a-t-elle rapporté lors d'une interview pour Télé Magazine. Un commentaire à prendre avec humour bien évidemment mais qui marque l'attachement de Julia Vignali pour le programme gourmand. "On en a plaisanté mais cette émission est vraiment un cadeau en or. Je lui ai proposé de me joindre quand elle le souhaite. Mais je n'ai pas de conseils à lui donner, si ce n'est de marquer le programme de sa patte, en restant elle-même", a ajouté la compagne de Kad Merad qui avait elle-même succédé à Faustine Bollaert en 2017.

De son côté, Julia Vignali ne compte pas se tourner les pouces, bien au contraire. Elle croule sous de nouveaux projets, dont un qu'elle partage avec Kad Merad. "Je suis en train d'écrire le prochain long-métrage que va réaliser et interpréter mon cher et tendre, et ça me passionne. Je porte cette idée de scénario depuis longtemps, mais je ne suis pas la seule à l'écrire. La crise que traverse actuellement le cinéma nous a laissé plus de temps pour peaufiner le scénario. Désormais c'est au producteur de s'en emparer et de trouver des financements", a-t-elle confié à Télé Magazine. Plus que jamais lancée dans l'écriture et la création, Julia Vignali travaille également sur des "projets de séries, dont une comique qui se passe dans le milieu agricole et qui est à mi-chemin entre Family Business, Weeds et Dix pour cent". On a déjà hâte !