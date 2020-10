Kad Merad et Julia Vignali amoureux : retour sur une belle histoire qui dure

S'il y a bien une chose que Kad Merad veut absolument garder pour lui, c'est son histoire avec Julia Vignali. En couple avec l'animatrice du Meilleur Pâtissier (tous les mercredis soirs sur M6) depuis désormais six ans, il n'évoque sa belle idylle qu'à de rares occasions.

Tout a commencé le 6 juin 2014, alors que Julia Vignali remplace Anne-Sophie Lapix à la présentation de C à vous (France 5). Comme l'avait relaté Télé-Loisirs.fr, l'acteur était sur le plateau pour défendre le film Supercondriaque, avec Dany Boon. Kad Merad s'était alors mis à imiter un grand-père sénile, ce qui avait déclenché un fou rire sur le plateau. Elle ne s'était pas démontée : "Vous avez encore un peu de gratin Kad là, désolée !". Voici le récit de leur toute première rencontre.

"La première fois que je l'ai approchée physiquement, c'est là", expliquait Kad Merad à Eric Dussart, sur RTL en février 2019. Une interview réalisée dans le cadre de sa présentation des César, la même année. "Je ne dirai pas après comment ça s'est passé. Julia Vignali que j'avais aperçue, et....ben bon bref, commencez pas à m'emmerder, sinon je vous sors des dossiers, Eric Dussart. Je préfère vous parler de ce que je vais faire aux César. Et puis nous, on ne met pas forcément pas en avant cette histoire. On a une vie de famille, des enfants. Et j'ai pas envie de raconter tout", s'était-il emporté.

Pourtant, leur idylle aurait bien pu commencer plus tôt. 14 ans avant leur rencontre, Julia Vignali a bien failli faire ses débuts à la télévision au côté du comédien. "Je suis passée totalement à côté, et à tous les niveaux. En 2000, j'ai passé un casting pour devenir speakerine sur Comédie ! Époque où Kad et O officiaient dans La Grosse Emission. Je n'ai pas été retenue. Ratage total. Moralité : quand deux personnes doivent se rencontrer, elles finissent toujours par y arriver !", confiait-elle lors d'une interview à Télé 7 Jours, en juillet 2019.

Côté vie de famille, Julia Vignali et Kad Merad forment une belle tribu recomposée. Il était déjà papa d'un fils prénommé Khalil (né en 2004), issu de son mariage passé avec l'auteure Emmanuelle Cosso-Merad, parolière et écrivain. L'animatrice est également maman d'un petit Luigi (13 ans). "Je lui dit que je l'aime, matin et soir", confiait-elle d'ailleurs à notre micro.

Un train de vie qui leur convient parfaitement . "C'est un sacré truc d'être père ! J'ai deux enfants par la force des choses ! Et je trouve ça super ! Vous me mettez un bébé dans les bras et je deviens fou ! Donc l'idée d'une nouvelle paternité me titillera jusqu'à la fin de mes jours", confiait l'acteur à Télé Star en juin 2018. Quelques mois plus tard, Julia Vignali coupait court à tout projet de bébé. "Non, ma famille ne va pas s'agrandir. A nous deux, nous avons bientôt 100 ans. Nous sommes un vieux couple, mais nous avons la chance d'être un jeune couple dans nos têtes. Alors on va profiter de cette nouvelle jeunesse que l'amour nous apporte, mais ça ne va pas aboutir sur une nouvelle naissance. Pas de faire-part à l'horizon", confiait-elle à Gala.