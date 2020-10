Julia Vignali draguée dans le Meilleur Pâtissier : un candidat fait de l'ombre à Kad Merad

Ce mercredi 30 septembre 2020, M6 proposait une soirée gourmande avec le lancement de la nouvelle et neuvième saison du Meilleur Pâtissier. Comme chaque année, ce sont Cyril Lignac et Mercotte qui ont été désignés pour juger de la qualité des desserts de quatorze nouveaux candidats. Et il y en a un qui s'est déjà fait remarquer ! Il s'agit de Patrice, un chef de projet digital de 49 ans passionné de pêche, de sucreries et... de Julia Vignali.

Et ce Parisien ne s'en cache pas. Il ne s'est d'ailleurs pas privé de faire du rentre-dedans à la jolie animatrice, aux commandes de l'émission depuis 2017. "Tu m'impressionnes... Déjà, t'es très très belle. Le regard, il est fou. Ton sourire, il est ultrabright...", lui a-t-il adressé. Flattée, Julia Vignali a toutefois bien été obligée de le recentrer sur la compétition avec rigolade : "Tu es venu ici pour trouver l'amour ou pour gagner le trophée du meilleur pâtissier ?" Elle avoue ensuite au dragueur Patrice ne pas être un coeur à prendre, elle qui partage sa vie avec Kad Merad : "Je ne peux pas être ta petite amie parce que je suis prise." Pour se rattraper, elle lui propose alors de devenir son coach en amour et l'aider à trouver la femme de sa vie. Mais Patrice n'a décidément qu'une envie, celle d'avoir une Vignali à ses côtés. "Si tu as une soeur...", tente-t-il alors. Malheureusement pour lui, là encore, c'est le râteau.

Pour rappel, Kad Merad et Julia Vignali filent le parfait amour depuis leur coup de foudre survenu sur le plateau de C à vous en 2014. Ils forment ensemble une belle famille recomposée, avec le fils du comédien, Khalil (16 ans) né de son union avec l'écrivaine Emmanuelle Cosso-Merad, et celui de Julia, Luigi, âgé de 12 ans. Le couple prend grand soin de sa vie privée, offrant tout de même de temps à autre quelques instants complices. L'animatrice avait par exemple apporté son soutien à son compagnon en août 2020 au Festival du film francophone d'Angoulême et au mois de juin, c'est Kad Merad qui était venu lui prêter main-forte lors d'un numéro de Tous en cuisine.



À noter que le lancement du Meilleur Pâtissier a rassemblé en moyenne 2,69 millions de gourmands devant leurs écrans.