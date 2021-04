Julia Vignali quitte Le Meilleur Pâtissier : le nom de sa remplaçante annoncé !

Julia Vignali quitte Le Meilleur Pâtissier. Triste nouvelle annoncée le 24 mars 2021 par nos confrères de Puremédias. La compagne de Kad Merad était aux commandes de l'émission depuis 2017, succédant à Faustine Bollaert. Mais c'est vers de nouveaux horizons qu'elle se dirige désormais. Alors, qui pour remplacer Julia Vignali ? M6 a déjà trouvé !

D'après les informations de nos confrères du Parisien, c'est Marie Portolano qui officie comme nouvelle animatrice du Meilleur Pâtissier. La journaliste sportive se met au divertissement, et ce dès la fin du mois d'avril. En effet, c'est à ce moment-là que la jolie blonde de 35 ans retrouvera Cyril Lignac et Mercotte au château de Groussay dans les Yvelines pour le tournage de la dixième saison qui sera diffusée à l'automne prochain.

C'est une grande première pour Marie Portolano, la pâtisserie. La journaliste connait surtout le sport ! Elle a passé sept ans sur Canal+, comme chroniqueuse au Canal Football Club et aux commandes de Canal Sports Club. Finalement, elle a quitté le navire début mars 2021. Sa dernière apparition sur la chaîne, c'est dans son documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, le 21 mars 2021. Elle y dénonçait les remarques sexistes et misogynes dans le milieu. Une scène coupée où elle confronte notamment Pierre Ménès, qui lui a soulevé la jupe et empoigné les fesses devant le public en 2016, a fait scandale.

Désormais, elle sera aux commandes du Meilleur Pâtissier, mais pas uniquement. Marie Portolano plancherait sur d'autres projets avec M6. L'animatrice devrait présenter d'autres émissions dans les mois à venir, comme "des soirées autour de la musique".

De son côté, Julia Vignali se consacre à l'écriture de projets pour le cinéma et la télévision via sa société de production baptisée Conquista Prod. Mais elle fera ses adieux aux téléspectateurs dans la quatrième saison du Meilleur Pâtissier : les professionnels, tournée en 2019 et diffusée d'ici cet été.