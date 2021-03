Julia Vignali quitte M6 et le Meilleur Pâtissier : la raison de son départ dévoilée

C'est une bien triste nouvelle que viennent d'annoncer nos confrères de PureMédias, le 24 mars 2021. Comme ils l'ont dévoilé en exclusivité, Julia Vignali quitte M6 afin de se consacrer à son nouveau projet. Premières confidences.

Entre la compagne de Kad Merad et M6, la belle histoire est terminée. La présentatrice qui était à la tête du Meilleur Pâtissier et de Mon admirateur secret s'apprête à quitter la chaîne afin de vivre de nouvelles aventures. "J'ai décidé d'arrêter l'animation du Meilleur pâtissier et mon contrat avec M6 pour voler de mes propres ailes vers de nouveaux projets qui me tiennent à coeur", a confié Julia Vignali à PureMédias.

C'est la crise sanitaire actuelle et les confinements qui ont poussé la belle brune de 45 ans à prendre cette grande décision. Désormais, elle compte se consacrer à l'écriture de projets pour le cinéma et la télévision, via sa société de production baptisée Conquista Prod. "Je ne suis pas du genre à courir plusieurs lièvres à la fois et j'ai vraiment envie de me consacrer pleinement à ces nouveaux projets", a déclaré Julia Vignali. Et de préciser qu'elle part en bons termes avec M6, chaîne qu'elle a rejoint en 2017.

Toujours selon les informations de nos confrères, Julia Vignali a bien avancé sur son projet en collaboration avec Kad Merad, baptisé Beau parleur. Une comédie sentimentale entre un bègue et une femme bavarde. Elle espère bientôt commencer le tournage de ce long-métrage où sa moitié évolue en tant que réalisateur et acteur. La maman de Luigi (né d'une ancienne union) compte également se lancer dans des projets d'émissions et de documentaires. "J'aimerais beaucoup faire un documentaire sur le harcèlement scolaire qui est un sujet qui me tient particulièrement à coeur", a-t-elle expliqué.

Son départ étant acté, M6 devra lui trouver une remplaçante pour Le Meilleur Pâtissier. Julia Vignali espère que cette émission chère à son coeur continuera à être diffusée "le plus longtemps possible". Les téléspectateurs auront le plaisir de la retrouver dans la prochaine version avec des professionnels. Une dernière édition pour elle qui aura une saveur toute particulière pour le public.

Mise à jour : M6 a confirmé le départ de Julia Vignali par voie de communiqué. La chaîne l'a chaleureusement remerciée pour ses années à l'antenne et lui a souhaité beaucoup de réussite dans ses nouveaux projets.