Kad Merad en couple avec Julia Vignali : les amoureux ne se cachent plus !

Le 6 juin 2014, Julia Vignali est invitée à remplacer l'animatrice Anne-Sophie Lapix dans l'émission C à vous sur France 5. Très stressée à l'idée de présenter pour la première fois une émission en direct, la journaliste ne sait pas qu'elle s'apprête également à rencontrer l'homme de sa vie, Kad Merad. Venu faire la promotion du film Supercondriaque, l'acteur tombe instantanément sous le charme de Julia. Très discret sur son idylle avec l'animatrice, la star du film Bienvenue chez les Ch'tis était néanmoins revenu sur cette première interview et avait confié au micro de RTL en 2019 : "La première fois que je l'ai approchée physiquement, c'est là. Je ne dirai pas après comment ça s'est passé (...) Et puis nous, on ne met pas forcément en avant cette histoire. On a une vie privée, des enfants. Et j'ai pas envie de tout raconter."

Deux ans après leur rencontre, Kad Merad et Julia Vignali officialisent leur histoire d'amour en apparaissant ensemble sur le tapis rouge de la cérémonie des Magritte du cinéma en Belgique. Interviewée par Gala en octobre 2017, l'animatrice du Meilleur Pâtissier confiait le secret de la longévité de son couple avec Kad : "On mène une vie simple. Il a ses tournages, j'ai les miens. Mais j'adore, c'est super ! Il ne faut pas trop se voir, c'est le secret. On trouve notre équilibre dans l'indépendance et l'admiration mutuelle." Désormais, les amoureux n'hésitent plus à s'afficher ensemble et ont même participé à l'émission Tous en cuisine présentée par Cyril Lignac en juin 2020.

Persuadée d'avoir enfin trouvé sa perle rare, Julia expliquait à Télé 7 Jours qu'elle aurait pourtant pu croiser la route de l'acteur des années plus tôt lorsqu'elle passait un casting pour devenir speakerine sur la chaîne Comédie !. "C'était l'époque où Kad et Olivier Baroux officiaient dans La Grosse Emission. Je n'ai pas été retenue. Ratage total... (...) Moralité : quand deux personnes doivent se rencontrer, elles finissent toujours par y arriver..."

Ensemble, Julia Vignali et Kad Merad forment une famille recomposée unie et soudée. Papa de Khalil (né en 2004, fruit de son amour avec Emmanuelle Cosso), Julia était déjà maman de Luigi (13 ans) lors de sa rencontre avec l'humoriste. D'ailleurs, leur famille pourrait bientôt s'agrandir... En 2018, le comédien de 56 ans révélait à Télé Star à quel point il aimerait une nouvelle fois devenir papa : "C'est un sacré truc d'être père ! J'ai deux enfants par la force des choses ! Et je trouve ça super ! Vous me mettez un bébé dans les bras et je deviens fou ! Donc l'idée d'une nouvelle paternité me titillera jusqu'à la fin de mes jours..." Alors, Julia offrira-t-elle bientôt un bébé à son chéri Kad Merad ?