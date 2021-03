Marie Portolano brise le silence sur Pierre Ménès : "Ce n'est pas 'un seul homme' le problème"

Dans les minutes censurées du documentaire, la journaliste Isabelle Moreau, embrassée par surprise par Pierre Ménès en plein milieu d'une émission, déplorait d'avoir été réduite à un objet. "Quelle crédibilité accorder à une femme qu'on peut embrasser comme ça, selon son bon vouloir ? Alors j'ai joué le jeu et c'est ça qui est terrible. Je joue le jeu parce que je ne veux pas casser l'ambiance de l'émission, sauf que le résultat, il est cruel", regrettait-elle. Isabelle Moreau décrivait ici l'enjeu du documentaire de Marie Portolano.

"Quand je vais pour l'embrasser, je pense jamais que je vais l'embrasser sur la bouche, jamais. Elle s'est pas détournée, tu vois. Regarde encore l'image, elle met sa main autour de moi. C'est pas un smack qui va te salir non plus, faut se calmer. Tout ça, c'est ce que je ne supporte plus dans le truc d'aujourd'hui. Si tu ne peux plus faire un bisou sur la bouche à une copine... Au secours ! Au secours : 'image dévastatrice' mais là aussi, il faut avoir conscience de ce qu'on dit. Non. Parce que je l'ai pas vraiment fait. Je me souviens d'être surpris, je me souviens de son bras autour de moi, en fait je suis surpris et je me dis 'c'est chouette, elle joue le jeu'", s'emportait Pierre Ménès. Des propos supprimés de la version diffusée à la télévision.