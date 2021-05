The Voice 2021 : Florent Pagny ému aux larmes par Marghe, moment touchant en finale

La plus belle voix de France est... Marghe. La jeune femme de 22 ans originaire de Madagascar et vivant à Poitiers a été sacrée samedi soir, lors de la grande finale de The Voice, diffusée sur TF1. Jim Bauer faisait pourtant office de grand favori dans cette édition mais Marghe a défié tous les pronostics. Opposée au fils d'Alex Bauer et Nathalie Cardone dans la dernière ligne droite (après l'élimination de Mentissa Aziza et Cyprien), Marghe l'a largement emporté, 68% des votes contre 32% pour le Talent de Marc Lavoine.

Lors de la soirée, Marghe a redonné un coup de jeune à une chanson de Daniel Guichard, Mon Vieux. Sublime en blanc, elle a ému avec sa magnifique voix et Florent Pagny a eu bien du mal à retenir ses larmes. Très rapidement, le coach a eu les yeux embués, touché en plein coeur par la prestation de son Talent.

A l'issue de la prestation de Marghe, Florent Pagny n'a eu que de jolis mots pour la chanteuse, qui quelques heures plus tard remportait la finale. "Marghe a fait preuve d'une telle progression, d'une telle évolution, que l'on on a pu tous s'en rendre compte. Et c'est toujours agréable de voir quelqu'un qui progresse, et qui, puis d'un seul coup, mûri, et qui propose de plus en plus des choses où elle n'a pas transformé mais elle se l'ait approprié", a réagi Florent Pagny, pour défendre son Talent. "Elle est toujours dans un registre un peu particulier, avec de la sensibilité et en même temps il y a toujours cette force qui sort d'elle, et ça, ça me fascine de voir cette môme avec cette âme de guerrière, et je lui rappelle toujours, mais même à ce moment-là, elle y va, et c'est pour ça qu'elle peut gagner", a-t-il ajouté, défendant son Talent avec beaucoup de conviction.

Au cours de cette même soirée, Marghe a eu également eu le privilège de chanter avec le groupe London Grammar, sur leur tube Wasting My Young Years.

La finale de la saison 10 de The Voice a rencontré un franc succès et a permis à TF1 de se classer en tête des audiences. 5,37 millions de téléspectateurs l'ont suivie, soit 25,3% du public. Aucune finale n'avait rassemblé autant de téléspectateurs depuis celle de la saison 4 en 2015.