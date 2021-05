The Voice 2021, la finale : Marghe sacrée grande gagnante !

Ça y est. La finale de The Voice s'est achevée le samedi 15 mai 2021. Après des semaines intenses de compétition, les quatre Talents finaux de l'émission se sont affrontés. Au final, c'est Marghe qui l'a emporté avec 68% des voix. Florent Pagny est donc le coach gagnant de cette édition, son 3e trophée. En direct sur TF1, Jim Bauer, Marghe, Mentissa et Cyprien se sont affrontés en direct lors d'un prime exceptionnel. Résumé de cette soirée haute en émotions, au cas où vous l'auriez ratée.

ÉQUIPE DE FLORENT PAGNY

MARGHE : Mon vieux de Daniel Guichard

"J'ai perdu mon grand-père, je n'ai pas pu aller le voir ni aller à son enterrement", a expliqué Marghe, qui souhaite ainsi rendre hommage à ces personnes emportées par la Covid-19. Une émotion toute particulière pour une performance pleine de douceur. "Marghe a fait vraiment preuve d'une évolution. C'est agréable de voir quelqu'un qui mûrit, elle est passée à des paliers que la chanson ne possédait pas", a noté Florent Pagny en évoquant sa "guerrière".

Marghe chante ensuite avec le groupeLondon Grammar sur le titre qui a fait leur renommée : Wasting my Young Years. "Tellement de grâce et d'élégance dans cette interprétation. Un vrai partage", a complimenté Florent Pagny. "C'était un honneur absolu", a remercié la chanteuse du groupe.

ÉQUIPE D'AMEL BENT

CYPRIEN : I Have Nothing de Whitney Houston

"Cette chanson exprime ma reconnaissance envers toi, ma coach qui a toujours été là", a confié le Talent pendant les répétitions, face à sa coach Amel Bent. Beaucoup d'émotion pour cette première performance dans une ambiance très magistrale. "Quand Cyprien chante, ça me met dans un état de plénitude, presque de transe", a souligné l'artiste, très émue par cette interprétation d'une justesse folle.

Cyprien a également interprété Si t'étais là, avec Louane, invitée spéciale de cette grande finale. "C'est quelqu'un d'incroyable. Votez pour Cyprien", a appelé l'artiste, touchée par ce moment de partage et de douceur.

ÉQUIPE DE MARC LAVOINE

JIM BAUER : Tout va bien de OrelSan

"On a quand même travaillé ! Ça me ferait plaisir que tu l'emportes", a dit Marc Lavoine face à son Talent. Pour la finale, Jim Bauer a tenu à interpréter une chanson toute particulière du rappeur caennais. Une énième reprise originale du Talent. "C'est un créatif, un écorché vif, un homme incroyable. Ce fut l'une des plus belles expériences de ma vie. Merci mon vieux", a remercié le chanteur, plein d'admiration.

Plus tard dans l'émission, Jim Bauer était accompagné de Calogero pour interpréter le titre Les Feux d'artifice. "Merci, Jim t'aime beaucoup. Vous voir tous les deux était un vrai cadeau", a remercié Marc Lavoine. Calogero, lui, a souligné quelque chose "d'assez rare" : "C'est un artiste avec une urgence, un truc à dire".

ÉQUIPE DE VIANNEY

MENTISSA AZIZA : We Are The World de Michael Jackson



"Ça n'a été que de l'amour, du début à la fin", s'est souvenue Mentissa, très émue lors des répétitions. Une performance très intense accompagnée d'une chorale. "Elle peut gagner cette émission (...) Merci et bravo, c'est un parcours difficile et exigeant", a souligné son coach Vianney face à une Mentissa très zen et déjà fière du chemin parcouru.

Mentissa Aziza a également chanté Derrière le brouillard avec Grand Corps Malade. "Elle a un naturel qui se dégage, j'ai eu l'impression de chanter avec elle depuis longtemps", a expliqué l'artiste. "Le texte est sublime. Vous vous mariez hyper bien. C'est un super souvenir", a souligné Vianney.

Un suspense à couper le souffle

Mentissa Aziza et Cyprien ont donc été éliminés. Après un vote du public, deux Talents ont dû être éliminés. Avant de connaître les résultats, les quatre artistes encore en lice ont interprété Évidemment, avec un Kendji Girac tout en hologramme. Marghe et Jim Bauer se sont qualifiés pour la seconde partie de la finale.etont donc été éliminés.

La finale de The Voice 2021 s'est donc faite entre Marghe et Jim Bauer. Les deux Talents - de Florent Pagny et de Marc Lavoine - ont tous deux interprété un titre original. Jim défendait alors sa composition, Crossroads, écrite il y a plusieurs années. Une prestation électrique et pleine d'énergie. De son côté, Marghe a interprété Forget Everything, une chanson écrite en pleine nuit. Un véritable "générique à la James Bond" d'une puissance incroyable.

Résultat final des votes :

Marghe 68 %

Jim Bauer 32%