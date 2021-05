The Voice 2021, un candidat touché deux fois par la Covid : il aurait pu ne jamais monter sur scène

Samedi 8 mai 2021 est attendue la demi-finale de The Voice. Après des cross-battles exceptionnelles, ils ne sont plus que huit à continuer l'aventure. Marc Lavoine est le coach qui a le plus de chance de voir l'un de ses Talents dépasser cette nouvelle étape, lui qui compte encore Jim Bauer, Tarik et Arthur dans son équipe. Vianney de son côté ne peut compter que sur Mentissa, une candidate néanmoins très redoutable. Dans l'équipe de Florent Pagny, on retrouve Giada et Marghe et enfin dans celle d'Amel Bent figurent Niki Black et Cyprien. Ce dernier ne s'attendait certainement pas à se hisser aussi loin dans la compétition. Et pour cause, il était très mal parti ! Non pas par un manque de talent mais à cause de l'épidémie. En effet, Cyprien a été touché à deux reprises par le coronavirus. Deux fois de trop qui auraient pu lui coûter très cher.

"J'ai contracté le Covid-19 deux fois. J'avais été testé positif juste avant les auditions à l'aveugle. J'avais alors eu des symptômes : problèmes de respiration, grosse fatigue... J'ai dû attendre et être sûr que le virus soit parti pour passer devant les coachs. Quand le test PCR a enfin été négatif, j'ai pu passer l'audition à l'aveugle. C'était déboussolant, j'ai été bousculé car je suis vraiment passé le dernier jour de l'enregistrement. J'ai failli ne pas pouvoir participer à l'émission", s'est-il souvenu pour Télé-Loisirs. Ainsi, Cyprien n'avait pas du tout eu le temps de préparer sa prestation. Un moindre mal pour le chanteur qui a malgré tout réussi à faire buzzer Amel Bent et Vianney.

Et puis, en marge des battles, le sort s'est encore une fois acharné sur lui. Cyprien avait pu remonter sur scène après des jours d'isolement chez lui, ce qui l'avait empêché d'assister en chair et en os à son coaching avec Amel Bent et ses prestigieux invités. "Avant de revenir à Paris pour préparer les battles, je me fais re-tester pour être sur et là, le choc, je suis positif. J'ai alors fait deux tests supplémentaires et les deux se sont révélés positifs. À ce moment-là, je ne comprenais plus rien. J'étais dégoûté et déçu, car je n'ai pas pu faire un véritable coaching avec Vitaa et Slimane (les co-coachs d'Amel Bent lors des battles, NDLR). Non, à la place, moi j'étais en visio', seul dans mon salon. Donc j'étais dégoûté (rires)", a-t-il indiqué. Cyprien a de quoi être fier d'avoir atteint la demi-finale.