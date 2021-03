The Voice 2021, les battles : Des paroles oubliées, un candidat touché par la Covid et Vianney en larmes !

Après avoir convaincu les coachs de The Voice, Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney lors des auditions à l'aveugle, une nouvelle compétition débute pour les Talents. Samedi 27 mars 2021 avaient lieu les premières battles de la saison. Par groupe de deux, les candidats se sont affrontés sur la même chanson. Mais cette année, tout n'est pas perdu puisque le Vol de Talents a été réinstauré ! Chaque coach a le droit de sauver un candidat. Qui s'est démarqué ? Qui n'a pas fait le poids ? Résumé.

ÉQUIPE DE FLORENT PAGNY

Battle entre Giada et Tom

Florent Pagny, accompagné de Patrick Fiori pour le coaching, leur a demandé d'interpréter Requiem pour un fou de Johnny Hallyday. Tom est désireux d'apporter ses petites modifications à la chanson tandis que Giada a peur de se lâcher. Sur scène, ils ont formé un duo explosif. Florent Pagny décide de garder Giada. Elle est qualifiée pour les KO.

Battle entre Silvio et Yannick

Ils ont travaillé sur le titre Dans le port d'Amsterdam de Jacques Brel. Un nouveau challenge pour Silvio qui ne chante que très rarement des reprises. Yannick au contraire a été très à l'aise avec cette chanson puisqu'il a l'habitude de la chanter en concert avec son groupe. Florent Pagny décide de garder Silvio. Il est qualifié pour les KO.

Battle entre Manon et Marie

Elles s'affrontent sur le titre Les histoires d'A des Rita Mitsouko. Lors du coaching, Calogero est là pour aider. D'un côté il y a Marie avec sa personnalité déjantée, et de l'autre il y a Manon, aux capacités vocales plus larges. Florent Pagny décide de garder Marie. Elle est qualifiée pour les KO.

ÉQUIPE DE VIANNEY

Battle entre Mentissa et Stellia Koumba

Elles ont chanté sur le titre Freedom de Beyoncé, et ont été coachées par Vianney et Véronique Sanson. La langue se fait rapidement ressentir, il y a aussi un problème de tempo. Mais sur scène, le show est incroyable... jusqu'à ce que Mentissa oublient les paroles. Elle a toutefois réussi la partie rap avec brio. Vianney a été très ému, il a même versé quelques petites larmes. Vianney décide de garder Mentissa. Elle est qualifiée pour les KO. Et puis surprise, les trois coachs ont buzzé pour que Stellia soit repêchée dans l'aventure. Elle a rejoint l'équipe de Florent Pagny pour les KO mais rien n'est joué, à tout moment il peut décider de voler un autre talent et donc de la remplacer.

Battle entre Alexis et Angelo

Ils ont interprété Casser la voix de Patrick Bruel. Et ledit chanteur était là pour les coacher ! Ils ont réussi à impressionner et à émouvoir l'artiste. Patrick Bruel a même accepté de chanter quelques notes avec eux. Vianney décide de garder Angelo. Il est qualifié pour les KO. Alexis Roussiaux est repêché par Amel Bent qui peut l'emmener avec elle aux KO. Mais à tout moment elle peut décider de voler un autre talent et donc de le remplacer.

ÉQUIPE D'AMEL BENT

Battle entre Élise et Cyprien

Cyprien a dû assister au coaching en visio car il était positif à la Covid-19. Slimane et Vitaa étaient là pour les aider. Malgré les circonstances, Elise et Cyprien ont pu travailler sur Histoire Eternelle, chanson tirée du dessin animé La Belle et la Bête. Elise a prouvé qu'elle était dotée d'une grande voix, mais sa jeunesse (elle n'a que 16 ans) et son manque d'expérience la rendent fragile. Cyprien a une technique vocale impeccable mais le candidat a du mal à gérer son stress. Au moment de monter sur scène, Cyprien est présent en chair et en os cette fois-ci. Amel Bent décide de garder Cyprien. Il est qualifié pour les KO.

Battle entre Malaïka, Elodie et Sonia

Comme elle a recruté non pas 14 mais 16 Talents, Amel Bent a dû former un trio. Deux des trois candidates seront alors éliminées. Cette fois-ci, la coach a été accompagnée de Zaho lors du coaching. Malaïka, Elodie et Sonia ont réussi à former un trio d'enfer sur le titre I wanna dance with somebody de Whitney Houston. Amel Bent décide de garder Sonia. Elle est qualifiée pour les KO.

ÉQUIPE DE MARC LAVOINE

Battle entre Jim Bauer et Luciano



Ils ont interprété Angie des Rolling Stones et le rappeur Vald les a aidé lors du coaching. Le choix s'est annoncé cornélien dès le départ pour Marc Lavoine. Après leur prestation exceptionnelle, Marc Lavoine décide de garder Jim Bauer. Il est qualifié pour les KO.

Battle entre Quentin et Luc

C'est sur le titre Né quelque part de Maxime Le Forestier qu'ils se sont affrontés. Pour les faire travailler dans les meilleures conditions, Marc Lavoine a fait appel à Benjamin Biolay pour l'assister. Rien que ça ! Marc Lavoine décide de garder Quentin. Il est qualifié pour les KO. Mais tout juste avant qu'il ne quitte la scène, Vianney a buzzé pour que Luc intègre son équipe et le suive jusqu'à la prochaine étape des KO. À tout moment il peut décider de voler un autre talent et donc de le remplacer.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Amel Bent : Cyprien, Sonia, (Alexis Roussiaux volé à Vianney)



Reste à passer en battle : Wahil, Nicolas, Jaja, Robin, Niki, Lara Bou Abdo, Marvin, Julien, Otta, Camille, Jessie Will

Marc Lavoine : Jim Bauer, Quentin

Reste à passer en battle : Arthur, Margaux, Louise Mambell, Tarik, Annick, Alyah, Charlotte Elizabeth, Clara Polaire, Zachary Dolce, Robin Baron

Vianney : Mentissa, Angelo, (Luc volé à Marc Lavoine)

Reste à passer en battle : Youssef, Séri, Kay, Bryan Tournié, Paulo, Camélione, Jérémy, Nico Sarro, Anaïd, Aimée

Florent Pagny : Giada, (Stellia Koumba volée à Vianney), Silvio Ilardo, Marie

Reste à passer en battle : Edgar, Marghe, Vanina, Eolya, Azza, Pottok on the sofa, Canta Diva, Chiara