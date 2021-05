The Voice 2021, les cross-battles : Vianney submergé par l'émotion, Paul'o et Anik éliminés

C'est une soirée riche en rebondissements qu'ont pu vivre les téléspectateurs samedi 28 avril 2021 dans The Voice. Pour la première fois dans l'histoire du jeu, l'étape des cross-battles a été présentée. La règle est simple : à tour de rôle, chaque coach devait choisir un de ses Talents pour qu'il affronte sur le titre de son choix celui d'un autre coach. C'est le public présent sur le plateau (101 personnes, ndlr) qui a pu désigner le vainqueur de cette battle et ainsi éliminer définitivement de l'aventure son concurrent. Une étape cruciale donc pour la suite, avec le risque qu'un coach se retrouve sans aucun talent lors des directs ! Au terme des cross-battles, seuls huit Talents ont été sélectionnés pour la demi-finale.

WAHIL FACE À JIM BAUER

C'est Amel Bent qui est désignée pour choisir la première. Parmi son équipe composée de Cyprien, Anik, Wahil et Niki, la chanteuse a choisi de faire s'affronter Wahil contre un candidat de l'équipe de Marc Lavoine. Dans son équipe composée de Arthur, Jim Bauer, Louise et Tarik, il a envoyé en cross-battle Jim Bauer.

Wahil s'est lancé le premier sur scène avec le titre Sailors fighting in the dancehall de David Bowie. Le jeune homme a fait preuve d'une grande maîtrise et a partagé une grande émotion. Amel Bent en a même été émue aux larmes. Le public s'est montré très emballé en lui offrant un tonnerre d'applaudissements avant d'écouter Jim Bauer. Ce dernier a choisi d'interpréter la mythique chanson de Christophe, Aline. Comme à son habitude, sa prestation a fait mouche et Jim a prouvé qu'il avait tout d'un artiste accompli. Le public a voté pour garder Jim Bauer à 62,5 %. Il reste dans l'aventure et Wahil est éliminé.

GIADA FACE À PAUL'O

Au tour de Florent Pagny d'envoyer un de ses talents, parmi Giada, Marie, Edgar et Marghe, au front. Le coach a opté pour Giada. Laquelle a dû se frotter à un candidat de l'équipe de Vianney composée de Mentissa, Angelo, et Paul'o (The Vivi s'était qualifié pour les cross-battles mais ne fait plus partie de l'aventure). C'est finalement Paul'o qui est choisi pour entrer dans l'arène.

Giada a chanté sur Je suis malade de Lara Fabian. Une chanson à voix pour une artiste à voix ! Au début accompagnée d'un piano, la belle italienne a ensuite réalisé une partie de sa prestation a capella, offrant un grand moment au public. Paul'o a eu la lourde tâche de passer juste après mais le candidat n'a pas démérité en interprétant La corrida de Francis Cabrel. Sa voix rauque a encore une fois permis à la magie d'opérer. Il a même reçu une standing ovation. Le public a voté pour garder Giada à 59,4%. Elle reste dans l'aventure et Paul'o est éliminé.

TARIK FACE À THE VIVI

Pour la cross-battle qui a suivi, Marc Lavoine a défié Vianney avec Tarik et Vianney a choisi The Vivi pour l'affronter. Tarik a interprété La boulette de Diam's, en se réappropriant la chanson. Sa prestation a pu être diffusée, contrairement à celle de The Vivi. Au moment du tournage, le public avait voté en faveur de The Vivi mais celui-ci ne faisant plus partie de la compétition, c'est Tarik qui est qualifié pour les directs.

ANGELO FACE À ARTHUR

C'est ensuite Vianney qui a eu la main pour une nouvelle cross-battle. Il a opposé Angelo à un candidat de l'équipe de Marc Lavoine. Ce dernier a envoyé Arthur au casse-pipe.

Angelo a chanté sur Magnolias for ever de Claude François. Sa prestation a été d'une grande élégance avec beaucoup de poésie. Arthur a lui tout tenté sur Prendre racine de Calogero. Deux signature vocales très éclectiques. Le public a voté pour garder Arthur à 69,7%. Il reste dans l'aventure et Angelo est éliminé.

CYPRIEN FACE À LOUISE

Nouveau tour pour Amel Bent. La chanteuse a envoyé Cyprien dans l'arène pour défier l'équipe de Marc Lavoine, à qui il ne restait qu'un Talent, à savoir Louise.

Cyprien a décidé d'interpréter la célèbre chanson Halo de Beyoncé. Avec sa voix angélique, il a envoûté le public et surtout sa coach Amel Bent. Mais rien n'était encore joué lorsque Louise l'a succédé sur la scène. La jeune femme a tout donné sur le titre Another love de Tom Odell. Comme à son habitude, sa prestation est impeccable et pleine de sensibilité. Le public a voté pour garder Cyprien à 73%. Il reste dans l'aventure et Louise est éliminée.

MARIE FACE À NIKI

La main est laissée à Florent Pagny. Dans son équipe, Marie a affronté un Talent de l'équipe d'Amel Bent, laquelle a demandé à Niki de relever ce défi.

Au moment de monter sur scène, Marie est toujours aussi stressée. Malgré tout, elle a encore fait preuve d'une grande énergie et a impressionné en chantant What you waiting for de Gwen Stefani. Niki a de son côté commencé en douceur en s'accompagnant de son piano pour reprendre Bad Romance de Lady Gaga avant de laisser exprimer sa folie à son tour. Le public a voté pour garder Niki à 65%. Elle reste dans l'aventure et Marie est éliminée.

EDGAR FACE À MENTISSA

Pour les deux dernières cross-battles, c'est encore une fois Florent Pagny qui a eu la possibilité de décider. Il lui restait deux Talents pour défier deux Talents de deux autres équipes différentes. Il a décidé de commencer avec Edgar et de l'opposer à Mentissa, la dernière candidate dans l'équipe de Vianney.

Edgar, le benjamin de l'édition âgé de 17 ans a toujours fait preuve d'une grande timidité mais une fois derrière son micro, il est un adversaire redoutable. Cela s'est confirmé lorsqu'il a repris le morceau SOS d'un terrien en détresse de Daniel Balavoine. Sa capacité à monter dans les aigües a bluffé le public et les coachs. Mentissa s'est quant à elle illuminée sur scène avec Chandelier de Sia. Lors de sa prestation, Vianney a été submergé par l'émotion et n'as pas pu retenir ses larmes. Le public a voté pour garder Mentissa à 68,3%. Elle reste dans l'aventure et Edgar est éliminé.



ANIK FACE À MARGHE

N'en restait plus que deux... Pour clôturer ces premières cross-battles exceptionnelles, Marghe de l'équipe de Florent Pagny a affronté Anik de celle d'Amel Bent.

Le niveau vocal d'Anik n'a pas failli samedi soir. La canadienne à la grande voix s'est lâchée sur la pétillante chanson de Tina Turner, River Deep, Mountain High. Marghe s'est de son côté lancée un défi en interprétant le morceau If you don't wanna see me de Dua Lipa, une chanson qui a beaucoup de pep's et qui a forcé la jolie brune à sortir de sa zone de confort en livrant quelques pas de danse. Une ultime prestation qui a emballé tout le monde. Le public a voté pour garder Marghe à 79,8%. Elle reste dans l'aventure et Anik est éliminée.



Résumé des équipes pour la demi-finale :

Marc Lavoine : Jim Bauer, Tarik, Arthur

Amel Bent : Cyprien, Niki



Vianney : Mentissa

Florent Pagny : Giada, Marghe