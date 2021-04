The Vivi (The Voice 2021), le scandale : le casse-tête de la production pour l'effacer du programme

L'affaire Mennel n'aura visiblement fait tirer aucune leçon... Lors des auditions à l'aveugle, le candidat The Vivi s'est démarqué en reprenant un morceau du rappeur Orelsan, un morceau qui a d'abord fait polémique pour ses paroles mais c'est ensuite le candidat lui-même qui a fait l'objet d'un grand scandale. Et pour cause, d'anciens tweets à caractère racistes et homophobes ont refait surface à la suite de son passage. Résultat, la production a choisi de l'évincer du programme.

S'en est suivi un véritable casse-tête puisque, l'émission étant tournée en amont, The Vivi aurait dû livrer sa battle ce samedi 10 avril 2021 face à une autre candidate. Ce qui ne sera pas le cas finalement. D'après les informations de Télé-Loisirs, il a remporté cette battle mais ce n'est pas tout. Il a également brillé lors des KO ainsi que des cross-battle, la nouvelle épreuve du jeu. Ainsi, il était prévu qu'il chante en direct lors de la demi-finale dans quelques semaines.

Pour rectifier le tir, la production a dû tout revoir. Pour commencer, en guise de compensation, la candidate qu'il a battu lors des battles aura l'opportunité de livrer sa performance effacée en direct le soir de la demi-finale. Concernant les KO, le passage en solo de The Vivi ne sera tout simplement pas diffusé. Jusque là, plutôt facile. Mais l'affaire se corse pour les cross-battle. Car, cette étape a pour but de laisser les coachs choisir un Talent dans une équipe adverse pour affronter un des siens. Une nouvelle battle somme toute devant un public qui vote à la fin pour le meilleur des deux candidats. Vincent de son vrai nom s'est encore une fois illustré à ce moment-là. Toujours d'après Télé-Loisirs, la production a donc rappelé le dernier candidat éliminé dans l'équipe de Vianney pour le remplacer dans la suite de l'aventure. Le coach aura donc bien une équipe complète pour la demi-finale.

Vianney réagit pour la première fois au scandale

Ce qui ne l'a pas empêché d'être déçu de la tournure des événements. "J'aurais bien aimé que le public se régale avec les prestations qu'il nous a offertes dans The Voice", a-t-il regretté lors d'une interview pour Télé-Loisirs. Il espère désormais que son ancien protégé ressorte grandi de cette malheureuse affaire. "Je pense que cette histoire va beaucoup lui apporter, dans sa vie d'homme, dans sa vie d'artiste... Mais il a su s'en excuser", a-t-il reconnu. Et pour lui d'ajouter avec tolérance : "C'est un mec génial qui a tenu des propos inacceptables à un moment de sa vie... (...) Je trouve ça beau que, sans se trahir, il demande pardon et dise 'je regrette'. Je trouve que ça lui donne une certaine noblesse".