The Vivi (The Voice) : De vieux tweets polémiques font scandale, il s'excuse

Samedi 20 février 2021, TF1 a diffusé un nouvel épisode de The Voice. Pour la troisième semaine consécutive, les téléspectateurs ont découvert une nouvelle salve d'auditions à l'aveugle au cours de laquelle Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney, n'ont pas été déçus. Les quatre coachs ont même été bluffés à l'unanimité par l'un des candidats, à savoir Vincent, qui se fait appeler The Vivi. En interprétant Suicide Social de Orelsan, ce jeune rappeur de 21 ans, qui a intégré l'équipe de Vianney, a assurément marqué les esprits. Mais, au lendemain de son passage, The Vivi a vu sa chance tourner. En effet, plébiscité par le public, il a également suscité la curiosité. Certains internautes ont notamment mis la main sur d'anciens tweets du candidat datant de 2017.

Des blagues racistes, des déclarations homophobes... The Vivi évoque même une relation avec une jeune fille de 11 ans alors qu'il était à l'époque âgé de 17 ans. Autant de faux pas qui ont forcément fait beaucoup réagir, poussant même The Vivi à supprimer ses tweets et à clôturer son compte Twitter dans la foulée. Mais le jeune Vincent a également décidé de prendre la parole.

Sur Instagram, il a donc adressé un message d'excuse, reconnaissant être l'auteur de ces publications mais plaidant une bêtise de jeunesse. "Depuis ce matin, je vois de vieux tweets qui ressortent que j'avais écrits quand j'avais 17 ans. En relisant ces messages, j'éprouve un sentiment de honte. Ce sont des propos de cours de récré d'un ado inconséquent qui me font froid dans le dos. Je ne pensais pas un mot de ce que j'ai écrit. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai pu offenser avec ces messages honteux", a-t-il partagé. Un mea culpa très bien accueilli par ses abonnés, lesquels ont commenté en masse pour lui apporter leur soutien.