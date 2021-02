The Voice 2021 : Amel Bent choquée par un proche, un Talent refuse de monter sur scène

Samedi 20 février 2021, TF1 a diffusé un nouvel épisode de The Voice. Vianney, Florent Pagny, Amel Bent et Marc Lavoine ont eu affaire à une troisième salve d'auditions à l'aveugle au cours de laquelle des Talents d'exception ont été recrutés. Des voix puissantes, des candidats audacieux, des musiciens hors pair... Les coachs n'ont pas été déçus !

Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

MARIE : NOTHING BREAKS LIKE A HEART - MILEY CYRUS

Marie à 25 ans et à une personnalité unique. Elle le prouve avant même de monter sur scène lorsque, prise de panique, elle refuse de monter sur scène ! La jeune femme a dû être rassurée par Nikos Aliagas et les équipes de The Voice. Ils lui ont rappelé qu'il s'agissait là de son rêve. Des mots réconfortants qui ont réussi à pousser Marie à se lancer. Et à raison puisque sa voix puissante et sa folle énergie a séduit Amel Bent et Florent Pagny en très peu de temps.

Marie intègre l'équipe de Florent Pagny.

VANINA : LAISSEZ-MOI DANSER - DALIDA

Vanina est une chanteuse et danseuse professionnelle à la carrière déjà bien remplie. Elle a notamment collaboré avec... Amel Bent ! Et oui, Vanina a chanté à ses côtés en tournée, en tant que choriste. Pour son audition à l'aveugle, elle a choisi de revisiter le célèbre tube de Dalida, Laissez-moi danser, tout en douceur. Pari réussi pour Vanina qui a envoûté Florent Pagny, Marc Lavoine et Amel Bent ! La chanteuse a été submergée par l'émotion en découvrant Vanina. "Je la connais, c'est honteux je ne l'ai pas reconnue tout de suite parce que je ne l'ai jamais entendu chanter ce répertoire. Elle s'appelle Vanina... Je suis très émue. Tu vois quand je te dis que tu déchires, je me retourne sans savoir que c'est toi", a-t-elle déclaré. Et de préciser : "On a fait une tournée ensemble, elle chante à mes côtés. Je crois que t'étais déjà dans mon équipe et je te veux toujours dans mon équipe". Mais Vanina a décidé de continuer l'aventure avec le premier coach à s'être retourné pour elle : Florent Pagny.

Vanina intègre l'équipe de Florent Pagny.

NIKI : BACK TO BLACK - AMY WINEHOUSE

Niki, vient de Los Angeles, elle a 25 ans et vit à Paris depuis 5 ans pour y suivre ses études d'histoire de l'art, son autre passion. La jolie et pétillante américaine s'est présentée sur scène avec de son piano et s'est appropriée la chanson d'Amy Winehouse. Une prestation très simple mais efficace. Ce qui n'a pas échappé à Florent Pagny qui a buzzé au bout de quelques notes seulement, suivi de près par Amel Bent et Marc Lavoine.

Niki intègre l'équipe de Amel Bent.

PAULO : DES ARMES - LÉO FERRÉ

Paulo, 30 ans, est originaire d'Amiens, où il a grandi à la ferme avec ses parents. Plus jeune, il a toujours "gratouillé" de la guitare mais a fini par arrêter la musique. Et puis il est parti s'installer en Bretagne, dans le Finistère. Sur son bateau, il a repris plaisir à faire de la musique et à composer. Il fait partie d'un groupe Brin d'Zinc au sein duquel il chante et joue de l'accordéon. En coulisses, Paulo assure être doté d'un "bon organe" et il n'avait pas menti ! En effet, sa voix grave a fait l'unanimité auprès des coachs qui se sont tous retournés pour continuer l'aventure avec lui, reconnaissant son amour pour les textes français et pour les chanteurs poètes.

Paulo intègre l'équipe de Vianney.

ANNICK : ALL BY MYSELF - CELINE DION

Annick, 47 ans, est québécoise. Elle officie en tant que professeur de chant et performe régulièrement à l'occasion d'événements. Elle est également choriste pour des spectacles d'autres artistes. Mais depuis toujours, elle rêve de faire carrière solo et d'être un peu plus sur le devant de la scène. The Voice, c'est la chance de sa vie. Annick a bien fait de venir puisque Marc Lavoine et Florent Pagny se sont retournés.

Annick intègre l'équipe de Marc Lavoine.

THE VIVI : SUICIDE SOCIAL - ORELSAN

À 20 ans, Vincent a déjà un drôle de parcours. Surnommé The Vivi, il est rappeur et streamer. C'est à l'âge de 10 ans qu'il a commencé à se filmer en jouant du piano. Et à 12 ans, il faisait déjà des milliers de vues sur Internet sans que ses parents soient au courant. Il a continué et aujourd'hui, il propose ses compositions de rap. Il espérait en coulisses en mettre plein la vue et donner des frissons aux coachs. C'est réussi ! The Vivi a véritablement fait l'unanimité avec son audace et son engagement avec son interprétation de Suicide social, de Orelsan. Vianney, qui connaissait toutes les paroles de la chanson, était même déchaîné, se mettant debout tout au long de la prestation pour accompagner le candidat.

The Vivi intègre l'équipe de Vianney.

EOLYA : CHANTS CELTIQUES

Eolya, 30 ans, vient d'Anglet dans le Sud-Ouest. Il est vendeur dans une boutique de bien-être. Il a assurément pris des risques en interprétant une chanson dans une langue étrangère et avec ses instruments anciens sur scène. Eolya a presque autant laisser parler ces derniers qu'il n'a chanté. Et pourtant, les quelques notes réalisées ont suffi à intéresser Florent Pagny. Après quoi, Eolya a pu s'expliquer sur sa mise en scène. Il était donc accompagné d'un didgeridoo, un instrument aborigène australien, et d'une vielle à roue, un instrument à cordes médiéval. Il a mêlé tout ça à des pédales de batterie pour rythmer son son. Ces instruments, Eolya a appris à les manier en voyageant au Nicaragua. Un voyage qui fut une révélation musicale pour le jeune homme. Par ailleurs, il a confié avoir chanté dans une ancienne langue "un peu celte".

Eolya intègre l'équipe de Florent Pagny.

LARA BOU ABDO : LI BEIRUT - FAIRUZ

Lara Bou Abdo, 16 ans, est libanaise. La lycéenne a donc vécu au plus près les explosions qui ont détruit sa ville à l'été dernier. Un drame qui lui a fait prendre conscience qu'il fallait qu'elle vive sa vie comme elle le voulait. Et c'est tout naturellement qu'elle a voulu rendre un hommage au Liban. Ainsi, Lara a chanté en arabe. Sa superbe voix, sa maîtrise de la langue et sa justesse pour son jeune âge ont convaincu Amel Bent et Florent Pagny. Marc Lavoine s'est par la suite excusé de ne pas avoir compris plus tôt son potentiel. "J'ai été un imbécile", a-t-il jugé.

Lara Bou Abdo intègre l'équipe de Amel Bent.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Amel Bent : Wahil, Nicolas, Jaja, Malaïka, Robin, Niki, Lara Bou Abdo

Marc Lavoine : Arthur, Margaux, Louise Mambell, Tarik, Jim Bauer, Annick

Vianney : Mentissa, Youssef, Séri, Kay, Bryan Tournié, Paulo, The Vivi

Florent Pagny : Giada, Edgar, Marghe, Marie, Vanina, Eolya