The Voice 2021, la demi-finale : les quatre finalistes désignés après un grand show !

Après des semaines de compétition, l'étau s'est resserré d'un cran samedi 8 mai 2021 pour les candidats encore en lice de The Voice. Ils sont huit à s'être disputés la demi-finale du télé-crochet, en direct sur TF1. Jim Bauer, Tarik et Arthur ont porté les couleurs de l'équipe de Marc Lavoine. Cyprien et Niki Black, celles d'Amel Bent. Tandis que Vianney a pu compter sur son unique Talent Mentissa et Florent Pagny sur Marghe et Giada. Tous ont offert un véritable spectacle sur scène pour cette avant-dernière soirée de la saison mais seuls quatre d'entre eux ont décroché leur ticket pour la grande finale, grâce aux votes du public. Résumé de cette soirée haute en couleur.

ÉQUIPE DE FLORENT PAGNY

GIADA : SOMEBODY TO LOVE - QUEEN

C'est Giada qui a ouvert le bal, la belle italienne qui a bluffé les coachs à chacun de ses passages. Cette tornade vocale a décidé de jouer le tout pour le tout en interprétant la chanson Somebody to love du groupe Queen et en italien s'il vous plaît ! Un gros défi pour la jeune femme qu'elle a relevé avec brio, faisant preuve encore une fois d'une très grande maîtrise. Une première prestation qui a envoyé du lourd, de quoi rendre très fier son coach Florent Pagny.

MARGHE : YOU ARE SO BEAUTIFUL - JOE COCKER

À 21 ans, Marghe a coché toutes le cases depuis son arrivée dans le jeu. Elle a décidé de monter le niveau d'un cran pour la demi-finale en reprenant la célèbre chanson de Joe Cocker, You are so beautiful, à travers laquelle elle a souhaité se mettre à nu complètement. Florent Pagny avait craint lors des répétitions qu'elle ne se laisse submerger par l'émotion mais la jolie brune est restée dans le contrôle tout au long de sa prestation, livrant un très beau show digne d'une professionnelle. "J'ai commencé avec une gamine, je termine avec une diva", a lâché son coach.

ÉQUIPE D'AMEL BENT

CYPRIEN : CORPS - YSEULT

Après un parcours plutôt mouvementé, lui qui a été touché par la Covid-19 à deux reprises, Cyprien a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale. Pour cette étape de l'aventure, il a accepté de suivre le conseil de sa coach Amel Bent et de chanter Corps de la chanteuse Yseult. Il a livré sur scène une prestation tout simplement bouleversante, rendant hommage à ses origines réunionnaises en ajoutant quelques paroles en créole. Comme lors des répétitions, Cyprien a beaucoup ému Amel Bent, laquelle a peiné à trouver les mots pour s'exprimer et même à retenir ses larmes.

NIKI BLACK : LES PORTES DU PÉNITENCIER - JOHNNY HALLYDAY

Musicienne, chanteuse et américaine qui adore Edith Piaf... Niki Black est la show-girl de la saison. Elle a déjà dévoilé une grande partie de ses talents et atouts vocaux au fil des étapes de l'aventure. Désormais adoptée par le public français, elle a choisi de lui rendre hommage en reprenant un tube du regretté taulier Johnny Hallyday : Les portes du pénitencier. Une façon aussi pour Niki de révéler son côté très rock'n'roll.

ÉQUIPE DE MARC LAVOINE

JIM BAUER : CRY ME A RIVER - JUSTIN TIMBERLAKE

Jim Bauer a un talent fou et indéniable. Depuis le début de la compétition, il joue la carte de l'audace en s'aventurant vers des registres qui peuvent le mettre en danger. Mais, la magie a toujours opéré. Pour la demi-finale, il a encore une fois frappé un grand coup avec Cry me a river de Justin Timberlake. Un morceau qu'il a bien évidemment revisité à sa manière avec toute l'originalité et la créativité qui le caractérise. Ainsi, Jim Bauer a offert du grand spectacle avec une belle mise en scène.

ARTHUR : LE CHANTEUR - DANIEL BALAVOINE

Arthur s'est lancé un véritable challenge samedi soir et s'est mis en difficulté en reprenant une chanson périlleuse en français. Le jeune artiste a opté pour Le chanteur de Daniel Balavoine. C'est Marc Lavoine qui lui a proposé d'interpréter ce morceau, en apportant sa touche rock naturelle. Pari réussi pour Arthur qui a impressionné les coachs avec sa capacité à monter dans les aigües et à rester juste coûte que coûte. "Il sait tout faire !", a même noté Vianney.

TARIK : LE DÉSERTEUR - BORIS VIAN

Tarik est le seul représentant du rap et du slam cette saison de The Voice. Le jeune chanteur de 21 ans qui a réussi à avoir une seconde chance aux demi-finales après l'élimination forcée de The Vivi a choisi de mêler son univers urbain à un monument de la chanson française : Le déserteur de Boris Vian. Avec une nouvelle interprétation engagée de ce morceau qui a été revisité pour la première fois d'une telle manière, Tarik a fait mouche sur la scène, prouvant qu'il n'a en rien démérité sa place.

ÉQUIPE DE VIANNEY

MENTISSA : POUR NE PAS VIVRE SEULE - DALIDA

Mentissa avait une lourde pression lors de la demi-finale, étant la seule candidate restante dans l'équipe de Vianney. Elle s'est lancée un défi émotionnel en reprenant le tube Pour ne pas vivre seule de Dalida. Une chanson qu'elle ne connaissait pas mais qui lui est apparue comme une évidence lors des répétitions. C'est avec une émotion palpable qu'elle a enchaîné les notes sur scène face à son coach souriant et fier.

Les candidats qualifiés pour la finale attendue le 15 mai 2021 sont : Jim Bauer, Marghe, Mentissa et Cyprien.