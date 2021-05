Diaporama The Voice 2021, la finale : Marghe sacrée grande gagnante !

1 / 65 The Voice 2021, la finale : Marghe sacré grande gagnante !

2 / 65 Marghe sacrée grande gagnante de "The Voice 2021" avec une victoire écrasante de 68%.

3 / 65 Marghe et Jim Bauer, les deux finalistes de "The Voice" (TF1) le samedi 15 mai 2021.

5 / 65 Marc Lavoine, Amel Bent, Vianney et Florent Pagny accompagnés de leurs Talents et des anciens gagnants de "The Voice" : Louane, Amir et Kendji Girac lors de la finale de l'édition 2021 du télé-crochet, le samedi 15 mai 2021 sur TF1.

9 / 65 Karine Ferri et Nikos Aliagas lors de la finale de "The Voice" le samedi 15 mai 2021 sur TF1.

10 / 65 Cyprien (Amel Bent) chante "I have nothing" de Withney Houston lors de la finale de "The Voice" sur TF1 le samedi 15 mai 2021.

14 / 65 Marghe (Florent Pagny) interprète "Mon vieux" de Daniel Guichard lors de la finale de "The Voice" (TF1) le samedi 15 mai 2021.

18 / 65 Mentissa Aziza (Vianney) interprète "We Are The World" lors de la finale de "The Voice" (TF1) le samedi 15 mai 2021.

23 / 65 Jim Bauer interprète "Tout va bien" de OrelSan pour la finale de "The Voice" sur TF1 le samedi 15 mai 2021.

28 / 65 Cyprien et Louane interprètent "Si t'étais là" pour la finale de "The Voice" le samedi 15 mai 2021 sur TF1.

33 / 65 Mentissa Aziza et Grand Corps Malade interprètent "Derrière le brouillard" pour la finale de "The Voice" le samedi 15 mai 2021 sur TF1.

38 / 65 Jim Bauer et Calogero interprètent "Les feux d'artifice" pour la finale de "The Voice" (TF1) le samedi 15 mai 2021.

42 / 65 Marghe (Florent Pagny) chante "Wasting my young years" avec London Grammar pour la finale de "The Voice" (TF1) le samedi 15 juin 2021.

47 / 65 Les quatre Talents en finale interprètent "Evidemment" avec un Kendji Girac en hologramme, le samedi 15 mai 2021 sur la scène de "The Voice".

49 / 65 Marghe et Jim Bauer, les deux finalistes de "The Voice" (TF1) le samedi 15 mai 2021.

52 / 65 Jim Bauer interprète "Crossroad", sa composition originale, pour la finale de "The Voice" le samedi 15 mai 2021 sur TF1.

58 / 65 Marghe interpréte "Forget Everything", sa composition originale, pour la finale de The Voice (TF1).

