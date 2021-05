Vianney (The Voice) : Sa petite protégée, Mentissa, fait déjà partie de la famille !

Il ne pensait sans doute pas être autant touché, au coeur, en acceptant le rôle de coach pour l'émission The Voice. Le 15 mai 2021, Mentissa représentera l'équipe de Vianney lors de la finale du show musical de TF1 mais une chose est sûre : elle a déjà gagné l'estime, l'admiration sans borne de celui qui l'a prise sous son aile. On dirait bien, d'ailleurs, que les deux artistes se passent difficilement l'un de l'autre. Sur les réseaux sociaux, ils ont partagé quelques photographies d'un week-end en musique et en sourire, vécu côte-à-côte.

Sur ces clichés, révélés au public le 9 mai dernier, on aperçoit Mentissa faire la connaissance des chats de Vianney : deux superbes ragdolls, baptisés Prosper et Peppone - ce dernier a rejoint la famille en janvier 2021. Ce qui signifie que la jeune chanteuse pop a eu l'honneur et le privilège de visiter le domicile de son coach. La musique n'est d'ailleurs pas leur seule passion commune. Ils partagent également un goût très prononcé pour les frites et les hamburgers. "Bien mérité, non ?", questionne le partenaire de Catherine Robert en dévoilant de gourmands souvenirs de cette dégustation. Il vaut mieux, effectivement, prendre des forces avant le jour J.