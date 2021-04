Vianney très gêné : une question sur sa compagne lui fait monter le rouge aux joues !

Il chante peut-être l'amour, mais Vianney Bureau n'est pas très à l'aise dès qu'il s'agit d'évoquer sa vie privée. De passage dans l'émission Vivement dimanche prochain, le 11 avril 2021, le jeune chanteur a toutefois fait face à la ténacité sans faille de Michel Drucker. "Maintenant je voudrais qu'on parle d'une femme charmante, a annoncé le présentateur. La femme de ta vie. On l'a vue sur les plateaux, elle est violoncelliste. Elle a accompagné Bruel, Julien Clerc, et dans les premières apparitions de ta promo elle apparaissait avec toi. Je l'ai vue, j'étais sur mon lit d'hôpital, quand tu chantais aussi bien Beau-papa."

C'est l'oeil de Moscou, Michel !

Le rouge aux joues, Vianney s'est contenté de donner le prénom de sa compagne, la musicienne Catherine Robert, et de s'étonner de l'insistance de Michel Drucker. "C'est l'oeil de Moscou, Michel, c'est pas possible !" a-t-il plaisanté. Dans son dernier album N'attendons pas, le jeune homme aborde pourtant des thématiques très intimes. Il rend hommage à son grand-père avec Tout nu dans la neige, à la fille de sa compagne dans Beau-papa ainsi qu'à sa chère et tendre dans Pour de vrai. Mais ces confessions restent bien installées sur leurs partitions... nulle part ailleurs.

Bientôt la retraite ?

Faudra-t-il bientôt se passer, oui ou non, de la voix de Vianney ? Alors que son troisième album cartonne et qu'il endosse le rôle de coach dans l'émission The Voice sur TF1, le jeune artiste a effrayé tout le monde en évoquant la possibilité de faire passer la musique au second plan. "Le jour où j'aurai des enfants, je n'aurai pas envie de tenir ce rythme-là, d'une vie de chanteur" expliquait-il dans un portrait filmé pour l'émission Sept à huit. "Je me questionne souvent sur mon avenir mais jamais je ne vous abandonnerai, a-t-il toutefois rectifié en live sur Instagram. Je ne vous abandonnerai pas. En revanche, c'est sûr qu'il y a un rythme propre à ce métier de chanteur qui est très intense. J'adore ça mais je sais qu'un jour je vais calmer le rythme. Forcément. Mais ça ne m'éloignera pas de vous." Ouf !