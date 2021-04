Vianney critiqué pour un choix de chanson dans The Voice : une candidate confirme "un cliché"

Dans The Voice, l'étape des battles est cruciale pour la suite de l'aventure. Vianney l'a bien compris en rejoignant cette saison et en étant confronté à des choix cornéliens, après les prestations de ses Talents sur des chansons qu'il avait lui-même choisies. Bien qu'il soit le chouchou des téléspectateurs, il y a une battle qui a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux : celle opposant Mentissa et Stellia, qui ont dû s'affronter sur la chanson Freedom de Beyoncé.

"Vianney a vraiment eu l'audace de mettre les deux filles noires de son équipe en duel et en plus sur Freedom de Beyoncé", "Vianney, le choix de la chanson a été fait comment ? Parce que non pas du tout. Elles sont noires POUF elles peuvent chanter Freedom ?", "Deux femmes noires qui chantent sur du Beyoncé en plus sur Freedom... il n'y a pas plus cliché", ont regretté certains internautes après la diffusion de l'épisode en question.

Un sentiment quelque peu partagé par la candidate Mentissa. "J'ai bien compris l'intention de Vianney, mais c'est vrai que sur le moment, j'ai moi aussi trouvé ça un peu 'cliché'", a-t-elle reconnu pour Télé-Star. Et d'ajouter : "Mais ça n'empêche pas que je sois très contente du message que nous avons pu transmettre." Le titre Freedom lui a d'ailleurs plutôt bien réussi puisque c'est Mentissa qui a remporté sa battle face à Stellia. Cette dernière n'est toutefois pas repartie bredouille car Florent Pagny a décidé de la repêcher dans son équipe.

Pas de malaise entre Vianney et son Talent. Mentissa a confié s'entendre même très bien avec son coach et ne manque pas de compliments à son sujet. "C'est quelqu'un de très avenant, de très humble et qui a les pieds sur terre. On a un groupe sur Instagram, on échange et on débriefe beaucoup. On a une relation plus amicale que celle que l'on pourrait avoir, par exemple, avec un coach comme Florent Pagny." Ce dernier sera certainement ravi de l'apprendre !