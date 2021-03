Vianney, des débuts compliqués avec sa belle-fille : "Il faut accepter de ne pas être le bienvenu"

Les confidences de Vianney (30 ans) sur sa vie privée sont rares mais pour Sept à Huit (TF1) il a fait une exception. Dans le numéro diffusé le 28 mars 2021, le chanteur et juré de The Voice a accepté d'évoquer sa vie de famille. Lui est qui marié à la musicienne Catherine Robert, avec qui il est en couple depuis 2016, est beau-papa d'une petite fille de 10 ans. Il en a dit plus sur sa relation avec la fillette.

Interrogé par Audrey-Crespo Mara sur le fait de s'être marié jeune, Vianney a expliqué : "Je suis à la fois peut-être à contre-courant car je rêve de quelque chose de durable, mais je suis aussi beau-papa et ça, il n'y a rien de plus actuel." C'est alors que Vianney a chanté, accompagné de sa guitare, un extrait de sa chanson Beau-papa : "J'avais pas prévu d'un jour adopter. Mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y'a pas que les gènes qui font les familles. Des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'averse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'averse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau-papa. J't'attendais pas. J'te laisserai pas. Même sans l'même sang, on s'aimera."

Une belle déclaration d'amour. Mais comme c'est le cas pour la majorité des familles qui se reconstruisent, tout n'a pas été évidemment tout de suite entre Vianney et sa belle-fille. Il explique : "J'ai découvert la beauté mais aussi la complexité, les joies et les peines du fait d'aimer un enfant qui n'est pas le nôtre. C'est presque un chemin de croix à certains égards. C'est difficile pour un enfant qui est entouré d'un parent qui n'est pas le sien génétiquement. Si il a cette conscience-là, il y a une construction d'un lien avec cet Autre qui débarque dans sa vie, pour l'enfant c'est très difficile. Il faut lui laisser le temps et c'est ça qui est compliqué c'est d'accepter de ne pas être forcément le bienvenu. C'est normal. C'est juste que ça demande beaucoup d'amour. Il faut garder ce cap, vraiment, pour être accepté pleinement."

Vianney a tenu à rappeler que ce n'est pas forcément évidemment mais "faisable à force d'amour". Le chanteur qui a aussi évoqué sa possible retraite a conclu en disant : "Ma famille c'est ma vie." Des déclarations qui ont certainement touché Catherine Robert.