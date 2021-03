Vianney : Bientôt la fin de sa carrière ? Ses confidences inattendues qui affolent les fans !

Interviewé le 28 mars 2021 dans l'émission 50 Mn Inside sur TF1, Vianney a annoncé qu'il comptait bientôt mettre un terme à sa carrière musicale. "Je sais que ça s'arrêtera même définitivement bientôt ! Je le ressens", a-t-il confié. Passionné de musique, l'artiste de seulement 30 ans compte également construire une famille avec sa femme la musicienne Catherine Robert, avec qui il est en couple depuis 2016. "La musique, c'est ce qui fait qui je suis. Mais ce pour quoi je mourrais, ce sont les miens évidemment !", déclare l'interprète du titre Je m'en vais.

Beau-papa d'une petite fille - née d'une relation passée de sa chérie Catherine -, le chanteur s'occupe également de ses deux chats, Peppone et Prosper, et semble de plus en plus décidé à avoir des enfants. Il confie : "Je sais que le jour où j'aurai des enfants, je n'aurai pas envie de tenir ce rythme-là, d'une vie de chanteur. Donc il faudra que je trouve des équilibres pour continuer à être heureux en faisant des choses que j'aime, mais en ayant assez de temps et de présence pour les gens que j'aime."