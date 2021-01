Vianney : Heureux, le chanteur présente le dernier venu dans sa famille

Vianney va bientôt devoir pousser les murs ou déménager à ce rythme ! Le chanteur est de plus en plus entouré et ça commence à prendre de la place. Le vendredi 29 janvier 2021, il a posté une tendre photo sur son compte Instagram pour présenter un certain Peppone à ses abonnés.

Sur son compte suivi par 439 000 fidèles, Vianney écrit : "J'accueille un NOUVEAU CHAT : PEPPONE, qui rejoint son frère PROSPER !! Suis le plus heureux. Balancez moi des mots doux, je lui lirai, ça va le détendre un peu (il est stressos là). Bon week-end à tous." Des deux énormes boules de poils qui ont attendri les fans de l'interprète du tube Beau-papa. Même l'animateur Camille Combal semblait sous le charme. "Deux plaids !", a réagi le présentateur de TF1 amusé de leur pelage.

Dans les commentaires, le débat faisait rage pour savoir de quelle race il s'agit, certains penchant pour des Sacrés de Birmanie et d'autres pour des Ragdolls. Dans les deux cas, ces chats coûtent cher et demandent aussi un investissement humain et financier pour l'entretien. Mais aucune inquiétude, Vianney est gaga de ses animaux comme on pouvait le constater dans sa story le soir même. Accroupi au sol, il avait un large sourire aux lèvres en jouant avec ses chats après un retour tardif du studio !

Nul doute que ce nouveau venu dans la famille doit aussi beaucoup plaire à certaine petite-fille... En effet, à seulement 29 ans Vianney a déjà endossé le rôle de beau-père puisque sa femme, la musicienne Catherine Robert, était maman d'une fille avant leur rencontre. Si, pour l'heure, la petite fille n'a pas encore de frère ou soeur - le couple ne ferme pas la porte - elle peut donc toutefois jouer avec ses copains à quatre pattes.

À noter que Vianney devrait prochainement apparaitre sur France 2 dans un nouveau numéro de l'émission Rendez-vous en terre inconnue.