Vianney célèbre un très joli succès avec sa belle-fille

Quoi de mieux comme cadeau de Noël que de découvrir que son dernier clip a passé la barre des 10 millions de vue sur YouTube. C'est ce tout le plaisir qu'a eu Vianney.

Deux mois après la sortie du clip de son titre Beau-papa, mis en ligne le 23 octobre 2020, le chanteur de 29 ans a atteint la barre des 10 millions de visionnages. Touché par ce si grand intérêt du public, Vianney a publié une story le samedi 26 décembre.

On le découvre en voiture, avec une passagère arrière dont on n'aperçoit que les pieds et les chaussettes colorées. Il s'agit de sa belle-fille, la fille de sa femme Catherine Robert, qui lui a inspiré la chanson Beau-papa. "10 millions de vues pour le clip Beau-papa", commente Vianney sur la séquence, arborant un très large sourire.

Ce titre figurant sur le dernier album de Vianney, N'attendons pas, sorti le 30 octobre dernier, est une véritable déclaration d'amour à sa belle-fille. "J'avais pas prévu d'un jour adopter, Mon enfant j'ai dû surtout m'adapter, Y'a pas que les gènes qui font les familles, Des humains qui s'aiment suffisent, Et si l'averse nous touche, toi et moi, On la traverse à deux, à trois, Et si l'averse nous touche, toi et moi, Prends ma main de beau-papa", chante Vianney, de la façon la plus touchante qui soit.