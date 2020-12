Les Enfoirés 2021 : Le spectacle maintenu, une grosse surprise attendue...

La Covid-19 nous aura même enlevé ça. Pour ne pas risquer de créer un véritable cluster au sein d'une grande salle de spectacle, les équipes des Enfoirés ont annoncé que leur concert de 2021 se jouerait sans public. "Compte tenu des dernières annonces gouvernementales et d'un contexte sanitaire incertain, les Restos du Coeur sont au regret de vous annoncer que les concerts des Enfoirés 2021 se joueront sans public", a affirmé la production du grand concert sur Twitter, le jeudi 10 décembre 2020.

"Le concert sera tout de même enregistré en janvier à Lyon et sera, comme chaque année, retransmis à la télévision vers le mois de mars. Il sera également disponible en double DVD et double CD", est-il encore précisé. À l'image des éditions précédentes, le concert sera diffusé sur TF1, produit omme chaque année par Anne Marcassus et son équipe de dMLSTV. Comme on peut l'apprendre sur le site des Enfoirés : un CD ou DVD acheté équivaut à 17 repas pour les Restos du Coeur.

Les Enfoirés appellent leurs fans les plus fidèles à se mobiliser cette année, "plus que jamais". Sans les recettes de la billetterie du spectacle, l'association les Restos du Coeur risque de déplorer un manque à gagner. Le spectacle "Les Enfoirés représente 10% des ressources de l'association", expliquait déjà ce même compte Twitter en octobre dernier.

Des invités spéciaux et une belle surprise

Le spectacle 2021, Les Enfoirés à côté de vous devrait ainsi toujours se jouer à la Halle Tony Garnier, à Lyon. En octobre il était annoncé que la représentation s'étendrait du 13 au 17 janvier 2021. La direction des Enfoirés aurait tout mis en oeuvre pour que le public puisse être présent lors du spectacle, "dans le respect d'un protocole sanitaire strict avec les gestes barrières".