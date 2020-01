Brigitte Macron aux Enfoirés, le retour de Véronique Sanson et de Muriel Robin

La journée du 19 janvier 2020 a également été marquée par un retour surprise, celui de Muriel Robin. La comédienne et humoriste de 64 ans a étonné le public en apparaissant dans un sketch aux côtés de son amie Mimie Mathy. Un retour inattendu qui n'a pas manqué de ravir les membres des Enfoirés et le public.

On se souvient qu'en 2018, Muriel Robin avait déclaré sur RTL qu'elle ne participerait plus aux concerts au profit des Restos du coeur, alors qu'elle était déjà absente depuis dix ans. "C'est fini. Je ne l'ai pas fait une année parce que j'étais en burn-out et j'avais besoin de me retaper", avait-elle déclaré dans l'émission On refait la télé, ne se considérant pas comme "indispensable". Et puis l'appel des Enfoirés, des Restos du Coeur et du public a fini par être plus fort.

Cette édition 2020 des Enfoirés et le spectacle Le Pari(s) des Enfoirés n'ont pas seulement été l'occasion pour Véronique Sanson et Muriel Robin de faire leur grand retour. Des petits nouveaux ont également rejoint la grande troupe. Parmi eux, l'humoriste Inès Reg, les chanteurs Vitaa, Maëlle (qui a remporté The Voice en 2018), Black M, mais aussi les comédiennes Alice Pol et Helena Noguerra.